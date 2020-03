OnePlus 8 : la date de lancement est imminente, c’est officiel !

Les OnePlus 8 arrivent, assure Pete Lau, PDG de OnePlus. Suite à la pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde, la marque chinoise a déjà été contrainte de repousser le lancement à trois reprises. Néanmoins, le dirigeant assure que la nouvelle génération de smartphones sera dévoilée prochainement.

Ce dimanche 29 mars 2020, Pete Lau a évoqué le lancement des OnePlus 8 dans un court thread sur Twitter. Comme on pouvait s’y attendre, le calendrier initial de la marque a été chamboulé par l’épidémie de Covid-19. « Pour être honnête, la date de lancement a été repoussée trois fois à cause de la situation actuelle » révèle Pete Lau. Une précédente rumeur tablait en effet sur une conférence de lancement dès la fin du mois de mars. Face à la propagation de la pandémie, OnePlus a fort logiquement décalé sa conférence de plusieurs semaines.

« Maintenant, nous devons aller de l’avant. Bientôt, nous vous présenterons les produits sur lesquels nous avons travaillé si dur » promet Pete Lau. La présentation officielle des OnePlus 8 est donc imminente. Le doute n’est donc plus permis : la marque a bien décidé d’avancer son calendrier de sortie de plusieurs semaines par rapport à ses habitudes.

On s’attend évidemment à ce que OnePlus se contente d’une conférence en ligne au vu des mesures de confinement et distanciation sociale. « Nous gardons tous un œil attentif sur les derniers développements » précise Pete Lau dans un dernier tweet.

Les assertions de Pete Lau corroborent les précédentes fuites. D’après les informations obtenues par Max.J et Ishan Agarwal, deux informateurs renommés, OnePlus aurait en effet décidé de présenter les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro dès le 15 avril 2020. Si la rumeur dit vrai, OnePlus ne devrait pas tarder à envoyer les invitations de rigueur à la presse. On vous tient au courant.

