OnePlus 8 Pro : ces images dévoilent ses trois coloris sous toutes les coutures

De nouveaux rendus du OnePlus 8 Pro le dévoilent dans toutes ses couleurs, dont un nouveau coloris bleu outremer exclusif. La fiche technique du smartphone quant à elle n’a presque plus de secrets. On fait le point.

À un peu moins de deux semaines de l’officialisation des OnePlus 8 et 8 Pro dont la date est fixée au 14 avril, les coloris de la version Pro se dévoilent dans des rendus qui les présentent sous tous les angles. Le OnePlus 8 Pro se déclinera en « noir onyx », « vert glacial », ainsi qu’un coloris « Ultramarine Blue » (bleu outremer). La version Pro partage deux couleurs avec le OnePlus 8 standard : le noir et le vert.

Le coloris intersteller Glow que nous découvrirons la semaine dernière et qui est un dégradé allant du violet à l’orange clair sera exclusif au plus petit de la fratrie. Le bleu outremer sera quant à lui proposé uniquement sur le OnePlus 8 Pro. Les images confirment par ailleurs l’abandon de la caméra pop-up au profit d’un poinçon dans l’angle supérieur gauche abritant le capteur frontal.

OnePlus 8 Pro : les caractéristiques des 4 capteurs photo

Le site WinFuture confirme par ailleurs les principaux éléments de la fiche technique du OnePlus 8 Pro, notamment la configuration de ses 4 capteurs photo. On retrouvera deux modules haute résolution de 48 mégapixels : un Sony IMX689 avec ouverture f/1,78 en capteur principal et un Sony IMX586 ultra grand-angle avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés.

Le OnePlus 8 Pro intègre également un téléobjectif 8MP (f/2,44) avec zoom optique 3x et enfin un quatrième module de 5 mégapixels avec ouverture f/2,4. À l’avant, on retrouvera capteur photo de 16 mégapixels logé dans la découpe circulaire du coin supérieur gauche de l’écran. Pour le reste, le smartphone sera sans surprise équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 865 couplé avec le modem Snapdragon X55 5G.

Le processeur sera épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire LPDDR5-RAM et 128/256 Go de stockage UFS-3.0. Enfin, l’écran OLED de 6,78 pouces en définition QHD+ offrira une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hertz. Comme sur les modèles précédents, les bords de l’écran seront légèrement incurvés.

