OnePlus 8 Pro : la marque lance un concours pour le tester en avant-première

Tester le OnePlus 8 Pro en avant-première ça vous tente ? Comme c’est le cas depuis quelques années, OnePlus a lancé un concours permettant à une poignée de fans de la marque de prendre en main le smartphone avant tout le monde. Pour participer à cette opération, il suffit de remplir un bulletin en ligne. Les heureux gagnants seront ensuite tirés au sort et invités à rédiger un test du flagship.

« Nous inviterons 10 utilisateurs à être parmi les premiers à mettre la main sur le superbe nouveau fleuron » annonce OnePlus sur son forum officiel. Á l’occasion de la sortie des OnePlus 8 et 8 Pro, OnePlus relance l’opération The Lab, qui permet à des fans triés sur le volet de tester des smartphones avant leur lancement. Pour rappel, OnePlus a déjà organisé de nombreux concours de cet acabit depuis le lancement du OnePlus 2.

Comment participer au concours OnePlus ?

Pour participer au concours, il faut d’abord remplir un bulletin de participation sur le site web de OnePlus avant le 1er avril à 10h00. Comme toujours, OnePlus demande de prouver vos compétences dans le domaine de la technologie dans un petit test. Vous devrez ainsi rédiger un court avis sur votre téléphone actuel, qu’il s’agisse d’un OnePlus, d’un Huawei, d’un Samsung ou d’un iPhone. Le concours est en effet ouvert à tout le monde. « Nous sélectionnons les reviewers en fonction de leurs compétences en rédaction, photographie et vidéographie, et plus important encore – créativité » précise la marque.

Une fois le bulletin remis, OnePlus sélectionnera 10 utilisateurs, dont 6 membres du forum officiel de la marque. Le nom de ces 10 heureux élus sera dévoilé le 2 avril à 14h00. Ils recevront le OnePlus 8 Pro à leur domicile par voie postale. Sans surprise, les usagers sélectionnés devront signer un accord de non divulgation.

« Après cela, vous pouvez commencer à rédiger votre avis » explique OnePlus. Les avis rédigés par les 10 gagnants seront mis en ligne juste après le lancement des OnePlus 8. Aux dernières nouvelles, OnePlus présenterait les OnePlus 8 et 8 Pro dès le 15 avril 2020. Allez-vous tenter votre chance ? Avez-vous déjà remporté un concours OnePlus similaire ? On attend votre témoignage dans les commentaires.