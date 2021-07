OnePlus 8 Pro : la version 256 Go du smartphone 5G est au meilleur prix chez Amazon

Vous avez l'intention de vous procurer le OnePlus 8 Pro à prix réduit ? C'est possible grâce à ce bon plan Amazon qui vous permet de bénéficier de 350 euros de réduction sur l'achat du smartphone compatible 5G. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

Profitez de ce bon plan consacré aux soldes été Amazon 2021 pour acquérir l'excellent OnePlus 8 Pro en promotion. En ce moment, le géant de l'e-commerce propose le smartphone 5G de la marque chinoise au prix de 649 euros au lieu de 999 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 350 euros sur le tarif conseillé. Pour information, il s'agit du modèle 12/256 Go du téléphone et Amazon propose de payer le smartphone en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Elu meilleur smartphone de l’année 2020, le OnePlus 8 Pro est un téléphone qui embarque un écran 120 Hz borderless et incurvé de 6,78 pouces. Il est équipé d'un quadruple capteur photo composé de deux modules de 48 MP, d'une caméra frontale de 16 MP Super Slow motion jusqu'à 960 fps ainsi que d'une batterie de 4510 mAh compatible avec la Warp Charge 30T et la recharge sans fil. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OnePlus 8 Pro.