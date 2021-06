Le Prime Day fait grandement baisser le prix du OnePlus 8

A l'occasion de son Prime Day 2021, l'enseigne Amazon dégaine des promotions sur tous ses rayons. Ici, celle qui nous a tapé dans l’œil, concerne un smartphone OnePlus. Si vous souhaitez changer de mobile et que votre budget avoisine les 300 euros, alors ça pourrait vous intéresser.

Alors pour un prix de 299 euros, vous pouvez vous procurer le OnePlus 8, un smartphone compatible 5G, doté d'un superbe écran 90 Hz de 6,55 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne et d'une bonne autonomie (batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge ultra-rapide Warp Charge 30T).

Au niveau de la partie photo, on retrouve un triple capteur (1 objectif principal 48MP, 1 ultra-grand angle 16MP et 1 mode macro 2MP) à l'arrière et un capteur de 16MP à l'avant. Enfin sachez qu'il fonctionne sous Android 10 et qu'il est résistant à la poussière et à l'eau (utilisation “normale”).

Cette offre se termine le mardi 22 juin 2021 à 23h59 et à titre de rappel, tous ceux qui ne sont pas abonnés au service Amazon Prime, peuvent en profiter pendant une période de 30 jours sans engagement, on en parle ici.

