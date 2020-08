OnePlus 7, 7 Pro : prise en charge des Buds, patchs de sécurité… une mise à jour est disponible

Les OnePlus 7 et 7 Pro bénéficient d’une nouvelle mise à jour : OnePlus applique le bulletin de sécurité du mois de juillet, corrige une série de bugs, et améliore l’intégration des OnePlus Buds. Voici les notes de version complètes et comment installer la mise à jour.

Les OnePlus 7 et 7 Pro étaient restés depuis quelques mois sans aucune mise à jour, mais la marque est en train de se rattraper. Une mise à jour stable OxygenOS 10.0.7 est enfin disponible sur les variantes européennes. Celle-ci corrige de nombreux bugs, et applique le bulletin de sécurité Android du mois de juillet. Les notes de version révèlent également une meilleure prise en charge des OnePlus Buds entre autres fonctionnalités.

Quelles sont les notes de version ?

Voici les notes de versions complètes :

Système

OnePlus Buds : meilleure adaptation, connectivité sans fil simplifiée

: meilleure adaptation, connectivité sans fil simplifiée Nouveaux styles d’horloge : Vous pouvez les personnaliser (Réglages > Personnalisation > style d’horloge)

Vous pouvez les personnaliser (Réglages > Personnalisation > style d’horloge) Correction d’un bug qui empêchait l’activation de l’écran lors du double tap avec certains réglages

Mise à jour des patches de sécurité Android 2020.07

Mode lecture

Ajout d’une option effet Chromatique pour adapter la gamme de couleurs et la saturation intelligemment pour une expérience de lecture plus agréable (Réglages > Ecran > Mode lecture > Activer le mode lecture > effet Chromatique)

Bluetooth

Prise en charge de la connexion Bluetooth des applications de prothèses auditives dans le cadre des accords Android 10 pour la diffusion audio via les prothèses auditives (ASHA)

Réseau

Correction d’un bug qui affichait des noms incorrects lors de l’insertion de cartes SIM de différents opérateurs

Comment installer la mise à jour sur mon OnePlus 7 ou 7 Pro ?

OnePlus est en train de progressivement déployer la mise à jour sur les appareils éligibles. Vous pourrez directement mettre à jour votre smartphone en OTA via Réglages > Système > Mise à jour lorsqu’elle sera disponible.

Néanmoins, si vous manquez de patience, il y a aussi cette solution :

Téléchargez et installez Oxygen Updater via ce lien

Ouvrez l’application et suivez les instructions pour mettre directement votre smartphone à jour

L’application Oxygen Updater est en effet une application officielle OnePlus qui permet de télécharger la dernière version OxygenOS disponible sans attendre qu’elle soit proposée sur votre smartphone. L’application affichera désormais une notification à chaque fois qu’une nouvelle version est disponible. Vous pourrez alors l’installer immédiatement en très peu d’étapes.

Possédez-vous un OnePlus 7 ou 7 Pro ? Quels sont vos retours après l’avoir utilisé quelques mois ? Partagez votre retour dans les commentaires !