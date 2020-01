OnePlus 6 et 6T : cette mise à jour corrige tous les bugs d’OxygenOS 10

OnePlus déploie actuellement une nouvelle mise à jour sur les OnePlus 6 et OnePlus 6T. Ce nouvelle version du firmware corrigent tous les bugs apparus avec OxygenOS 10, dont les problèmes de surchauffe et d’écran noir.

OnePlus vient de lancer le déploiement de la mise à jour Oxygen OS 10.3.1 sur les OnePlus 6 et OnePlus 6T, rapportent nos confrères de XDA Developpers. Sans surprise, la mise à jour contient des correctifs pour les bugs apparus suite à la mise à jour Android 10 accompagnée d’OxygenOS 10.

Au total, la mise à jour corrige 6 problèmes rencontrés par les utilisateurs. Le changelog mis en ligne par OnePlus liste notamment « un problème d’écran noir apparaissant après le déverrouillage à l’aide d’une empreinte digitale », des problèmes de surchauffe pendant la recharge ou de déconnexion aléatoire en 5Ghz.

OnePlus annonce aussi avoir réglé le bug qui fait planter l’application photo des OnePlus 6 et 6T et qui empêchent les dernières photos et vidéos de s’afficher correctement dans la galerie. Dans la foulée, le constructeur en a profité pour « améliorer la stabilité générale du système ».

Comment installer la mise à jour OxygenOS 10.3.1

Comme toujours, le déploiement de la mise à jour se fait par vagues successives. En fonction de votre pays de résidence, vous pourriez devoir attendre plus ou moins longtemps. Pour vérifier si le firmware est déjà proposé sur votre appareil, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Sélectionnez Mise à jour logicielle puis Rechercher une mise à jour

puis Si la mise à jour en OTA est disponible pour votre smartphone, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur « Lancer la mise à jour »

Suivez les instructions à l’écran.

Pour rappel, OnePlus avait déjà proposé un correctif en fin décembre. Malheureusement, le firmware 10.3.0 n’était pas parvenu à résoudre tous les soucis rencontrés par les utilisateurs. Espérons que cette nouvelle mise à jour corrige le tir.

Source : XDA Developpers