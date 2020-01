OnePlus 8 Pro : il serait compatible avec la recharge sans fil !

Le OnePlus 8 Pro serait compatible avec la recharge sans fil, glisse un informateur réputé. Après des années de refus, OnePlus aurait enfin décidé d’ajouter la recharge par induction à ses futurs smartphones.

OnePlus a toujours refusé d’intégrer la recharge sans fil à ses smartphones. Lors de la sortie du OnePlus 5T en fin 2017, la marque chinoise estimait que la recharge par induction n’était pas encore de taille à rivaliser avec sa technologie de recharge rapide. Chaque année, OnePlus a depuis été contraint de revenir sur l’absence de cette technologie.

Tous les ans, Pete Lau, PDG de OnePlus, sort la même rengaine. Pour le constructeur, la charge par induction ne vaut pas sa charge filaire, beaucoup plus rapide et efficace. « La technologie de recharge sans fil oblige en plus à augmenter l’épaisseur d’un smartphone et fait chauffer l’appareil pendant la charge » justifiait Pete Lau en 2018 lors de la sortie du OnePlus 6T.

Le dirigeant assurait néanmoins que OnePlus n’a pas complètement abandonné cette technologie. « Nous avons testé et continuerons de tester des technologies de recharge sans fil » soulignait Pete Lau. La firme est-elle finalement parvenue à développer une technologie de recharge par induction satisfaisante ?

Selon le leaker Max J., c’est le cas. L’homme a publié un mystérieux tweet invitant ses abonnés à « se recharger comme un pro ». Il accompagne son message d’un rendu maison présentant un smartphone avec un écran troué posé sur un socle de recharge sans fil. Au vu du design du terminal et de la mention du terme « Pro », Max J. évoque clairement le OnePlus 8 Pro.

Pour rappel, le leaker vise souvent juste. Il y a quelques mois, il a notamment prophétisé l’écran 120 Hz du OnePlus 8 Pro bien avant sa présentation officielle. On peut donc accorder un certain crédit à ses informations. Que pensez-vous de la nouvelle ? La recharge sans fil est-elle indispensable à vos yeux ? On attend votre avis dans les commentaires.