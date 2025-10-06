Votre PC Windows 11 est lent ? OneDrive est peut-être le coupable, voici comment le désactiver

Votre PC n'est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez ? Pour améliorer les performances de Windows 11, Microsoft conseille de tenter de désactiver la synchronisation de OneDrive, sa plateforme de stockage en ligne.

Il existe plusieurs astuces pour améliorer les performances de son PC sous Windows 11. L'OS regorge de paramètres et de fonctionnalités qui peuvent influer sur la vitesse de votre système. Activer une option peut vous permettre de donner un coup de boost à votre expérience, en désactiver une autre peut avoir le même effet.

Microsoft a établi une liste de plusieurs recommandations à suivre si vous constatez que votre ordinateur fonctionne un peu trop lentement. On y retrouve les conseils habituels, comme l'installation des dernières mises à jour de Windows et des pilotes de périphériques, la libération de l'espace de stockage, ou encore la recherche et la suppression de logiciels malveillants. Mais surtout, l'éditeur admet que son service de stockage cloud OneDrive peut avoir un impact sur les performances de votre appareil.

Comment désactiver OneDrive pour améliorer les performances de son PC ?

“Les fichiers doivent être synchronisés entre votre PC et OneDrive, et la synchronisation peut ralentir votre PC. Vous pouvez suspendre temporairement la synchronisation de OneDrive pour voir si cela permet d’améliorer les performances de votre PC”, explique Microsoft sur une page de support. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Voici la procédure à suivre pour la désactiver (puis la remettre en marche si elle n'est pas la cause de vos problèmes) :

Dans la barre des tâches, recherchez OneDrive près de la zone de notification.

Sélectionnez OneDrive > Aide & Paramètres > Suspendre la synchronisation, puis choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez suspendre la synchronisation de vos fichiers.

Redémarrez votre PC et déterminez si les performances se sont améliorées avec l’interruption de la synchronisation.

Pour reprendre la synchronisation de vos fichiers, sélectionnez OneDrive > Aide & Paramètres > Reprendre la synchronisation.

Vous pouvez aussi passer par le Gestionnaire des tâches. Dans le menu Applications de démarrage, cherchez OneDrive en scrollant la liste ou en tapant son nom dans la barre de recherche, puis cliquez-droit sur le processus pour le désactiver.