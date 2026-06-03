Withings lance BodyFit, sa station de santé connectée pour la maison qui analyse avec précision la composition corporelle

Avec sa nouvelle station de santé connectée BodyFit, Withings ambitionne de proposer un produit d'analyse de la composition corporelle à domicile de qualité professionnelle.

Pour suivre sa progression physique ou accompagner sa perte de poids, une simple balance ne suffit pas. Cet appareil ne peut pas vous indiquer si les quelques kilos que vous avez perdus viennent d'une perte de graisse ou de muscle, ce qui change tout sur le programme d'entraînement et le régime à adopter. C'est pourquoi une analyse précise de la composition corporelle est primordiale quand on veut transformer son corps. Une analyse clinique par DEXA Scan est possible, mais cette procédure peut être coûteuse et il faut se déplacer. Avec sa station de santé connectée BodyFit, Withings promet de répondre à ce besoin sans avoir à sortir de chez soi.

L'appareil permet “d’analyser précisément la répartition entre masse musculaire, masse grasse et graisse viscérale, afin d’offrir une vision plus complète et personnalisée de la santé et de la condition physique”, explique la marque. Le système de poignée rétractable intégrée permet de réaliser une analyse complète de la composition corporelle à 6 zones en seulement 20 secondes, ce qui est jusqu’à trois fois plus rapide que la majorité des balances connectées à analyse segmentaire.

Withings BodyFit, pour un suivi régulier de la composition corporelle sans quitter sa maison

Withings annonce “une technologie avancée de spectroscopie par impédance bioélectrique (BIS), fonctionnant sur 13 fréquences et validée par rapport au DEXA, avec une corrélation allant jusqu’à 99 % pour la masse grasse et jusqu’à 98 % pour la masse musculaire”. BodyFit donne aux utilisateurs la possibilité de suivre l’évolution de leur composition corporelle dans le temps via l'application. La station fournit plus de 40 indicateurs de santé et de composition corporelle, ainsi que des recommandations personnalisées basées sur l’évolution de la composition corporelle.

L'entreprise assure la confidentialité des informations de santé de ses clients. “Les données sont chiffrées de bout en bout et Withings affirme ne jamais vendre les données de santé de ses utilisateurs à des tiers, annonceurs ou assureurs. Chaque utilisateur reste propriétaire de ses données et peut les supprimer à tout moment depuis l’application”, précise-t-elle.

Withings BodyFit coûte 249,95 euros. Elle sera disponible en France à partir du 1ᵉʳ juillet 2026, sur le site officiel du fabricant, ainsi que sur Amazon et d'autres distributeurs. Un essai gratuit d’un mois à Withings+, qui donne notamment accès à un assistant de santé IA, est proposé pour l'achat du produit.