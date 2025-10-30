One UI 8.5 va apporter une nouveauté aussi subtile que géniale au menu des paramètres rapides

One UI 8.5 s'annonge déjà comme une grosse mise à jour graphique de la surcouche Android, et cela passera notamment par le manu des paramètres rapides. En effet, Samsung compte améliorer la lisibilité de l'interface et a trouvé pour cela quelques petites solutions aussi simples qu'efficaces.

Samsung n'a pas encore terminé le déploiement de One UI 8 sur l'ensemble de ses smartphones compatibles que tout le monde attend déjà son successeur. Depuis plusieurs semaines, la mise à jour One UI 8.5 fait beaucoup parler d'elle. En effet, il semblerait que cette dernière soit plus importante que ce qu'on l'imaginait, amenant avec elles plusieurs nouvelles fonctionnalités. Mais c'est surtout au niveau du design que la mise à jour va opérer le plus de changement.

Plusieurs applications natives ont en effet droit à de petites refontes çà et là, toutes avec le même mot d'ordre : la lisibilité. On ne va pas se mentir, Samsung s'est très probablement inspiré du Liquid Glass d'Apple pour mettre au point ses nouveaux standard de design. Il n'y a qu'à voir les nouvelles icônes “3D” des applications pour se rendre compte de la ressemblance. Par ailleurs, ces dernières ne sont visiblement les seuls à subir le même traitement.

Vous allez adorer cette petite nouveauté de One UI 8.5

Comme le montrent des captures d'écran partagées par le leaker Tarun Vats, le menu des paramètres rapides (celui qui apparaît lorsque vous swipez vers le bas) a lui aussi droit à une petite refonte. Désormais, les raccourcis pour les différentes options arborent un léger contour plus foncé, les faisant ainsi bien mieux ressortir de l'arrière-plan. Un changement d'autant plus bienvenu lorsque lesdites options sont désactivées, et donc grisées.

En parlant d'arrière-plan, il semblerait également l'écran d'accueil soit légèrement moins saturé qu'auparavant lorsque le menu des paramètres rapides apparaît. Là encore, il s'agit d'améliorer la lisibilité des options et de moins fatiguer l'oeil de l'utilisateur. À cela vient s'ajouter une nouvelle fonctionnalité bien pratique : la possibilité de détacher les sliders de volume et de luminosité, ainsi que les boutons pour le Bluetooth et le WiFi.