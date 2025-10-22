Après les Galaxy S24 et S22, Samsung suspend la mise à jour One UI 8 sur les Galaxy S23

Les Galaxy S23 ne peuvent plus recevoir la mise à jour vers One UI 8 pour l'instant, comme les Galaxy S24 et S22 avant eux.

Samsung a déployé la mise à jour vers One UI 8, basée sur Android 16, plus rapidement qu'on ne l'avait anticipé, après un développement difficile pour One UI 7, qu'on avait attendu longtemps et qui avait connu plusieurs problèmes importants. Mais cette version semble tout de même causer quelques difficultés au constructeur, qui s'amuse à retirer One UI 8 sur un certain nombre de smartphones majeures.

Nous vous avions déjà rapporté que One UI 8 a été temporairement suspendu pour les Galaxy S24 et Galaxy S22, sans que Samsung fournisse d'explication. C'est une autre génération de mobile haut de gamme qui est cette fois concernée : celle des Galaxy S23. SamMobile s'est rendu compte que le fabricant avait supprimé les versions du firmware incluant One UI 8 sur ses serveurs. La plus récente disponible actuellement termine par DYI3. Il s'agit d'une mise à jour pour One UI 7 (Android 15). Les versions qui finissent par EYI5, qui apportent One UI 8 et Android 16 aux Galaxy S23, ont disparu.

La mise à jour vers One UI 8 bientôt de retour sur le Galaxy S23 ?

Là encore, nous n'avons pas d'information sur les raisons qui ont poussé Samsung à ce retrait. La cause la plus probable est qu'un bug a été identifié et qu'il doit être corrigé. Mais il n'y a pas de témoignages répétés d'utilisateurs qui auraient constaté un souci en particulier avec leur Galaxy S23 sous One UI 8. Certains se sont plaint d'une baisse d'autonomie, mais il ne semble pas s'agir d'un problème touchant de nombreuses personnes. Le motif est peut-être invisible, lié à la sécurité par exemple, mais l'absence de communication de la part de Samsung force à des suppositions.

Samsung a entamé le déploiement de la mise à jour vers One UI 8 sur le Galaxy S23 à partir de fin septembre 2023. Trois semaines plus tard, de nombreux propriétaires d'un smartphone de la série sont déjà passés à One UI 8. Pour eux, rien ne change, ils peuvent profiter de la mise à jour normalement. Pour les autres, elle devrait être de nouveau bientôt disponible.