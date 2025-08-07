One UI 8 : la mise à jour arrive à ces dates sur les Galaxy S24 et Galaxy S23

On a une idée plus précise de la sortie de One UI 8 pour les Galaxy S24 et Galaxy S23, d'abord pour la bêta, puis la version stable.

Il y a quelques jours, Samsung donnait de premières informations quant à la disponibilité de One UI 8 sur plusieurs modèles de ses smartphones. On apprenait notamment que la bêta de la nouvelle version de sa surcouche serait lancée à partir du 11 août 2025 pour les propriétaires d'un Galaxy S25. Pour le reste des appareils, le constructeur s'était montré moins précis, mais voilà qu'on en sait plus sur le calendrier de déploiement prévu par le constructeur.

Tarun Vats, une source de confiance quand il s'agit des nouveautés logicielles de Samsung, affirme que la bêta de One UI pour le Galaxy S24 sortira le 13 août 2025, dans moins d'une semaine. Pour le Galaxy S23, il faudra se montrer un peu plus patient : il évoque la date du 8 septembre 2025. Le leaker précise qu'il s'agit des objectifs actuels de Samsung, mais que le déploiement effectif des versions pourrait avoir lieu à un ou deux jours près ceux évoqués.

One UI 8 va vite arriver sur Galaxy S24 et S23

Samsung avait laissé entendre que la version stable de One UI 8 devrait être disponible en septembre pour le Galaxy S25. Étant donné que les bêtas pour le Galaxy S25 et le Galaxy S24 sortent presque en même temps, on peut espérer que One UI 8 sera officiellement disponible auprès de tous les utilisateurs sur le Galaxy S24 en septembre également, ou début octobre. Pour le Galaxy S23, on peut anticiper un lancement de la version stable de One UI 8 pour le mois d'octobre ou novembre.

Le délai entre la bêta publique et la version stable est généralement plus long, mais Samsung a moins de travail à faire que d'habitude sur One UI 8. De lourds efforts avaient été consentis pour One UI 7, qui apportait des changements majeurs dans l'interface, le design et les animations. Cette version a d'ailleurs tardé à être déployée et a causé des soucis au fabricant. Mais One UI 8 vient optimiser ce qui a été réalisé sur One UI 7 et apporte moins de grandes nouveautés, d'où une disponibilité bien plus rapide.