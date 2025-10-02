One UI 8.5 : les icônes en 3D font leur retour en force sur l’interface de Samsung, une réponse au Liquid Glass des iPhone

Oubliez le flat design, l'interface de nos smartphones évolue. Après le Liquid Glass des iPhone, Samsung mise sur des icônes d'applications en 3D sur One UI 8.5 pour donner du relief à sa page d'accueil.

Le déploiement de One UI 8 bat son plein. La mise à jour est disponible sur de plus en plus de smartphones de Samsung et même les modèles de milieu de gamme ou sortis il y a quelques années commencent à être servis. Mais pour de nombreux utilisateurs, c'est un peu la douche froide : ils ne constatent aucune nouveauté majeure sur cette version et se demandent bien à quoi elle sert.

Il est vrai que One UI 8 a été lancé très rapidement après One UI 7, une version qui a, elle, apporté de nombreux changements à l'expérience des smartphones Samsung. One UI 8 vient en fait corriger et optimiser certains éléments introduits avec One UI 7. C'est pourquoi on peut avoir le sentiment que la mise à jour n'est pas très riche en nouveautés. Mais si le véritable One UI 8 se cachait en fait sous la version One UI 8.5 ? De nombreuses informations nous parviennent à son sujet depuis quelques jours, et il semble qu'elle soit plus ambitieuse que One UI 8.0.

L'interface de One UI 8.5 répond au Liquid Glass des iPhone

On savait déjà que l'interface allait être modifiée avec One UI 8.5, pour des services comme la météo, le bien-être numérique ou la retouche photo IA. Voilà que le leaker Ice Universe nous montre que Samsung prépare aussi des changements majeurs pour l'écran d'accueil de sa surcouche maison, notamment au niveau des icônes des applications. Comme vous pouvez le constater dans les captures d'écran ci-dessous, One UI 8.5 applique un effet 3D aux icônes, qu'il s'agisse des app natives et propriétaires de Samsung ou des applis tierces.

One UI 8.5 is amazing. After a few hours ago, some icons became 3D. After I left it for a few hours, all the icons now became 3D. pic.twitter.com/qkkk126ZPL — PhoneArt (@UniverseIce) October 2, 2025

Il s'agit clairement d'une réponse de Samsung à Apple, qui a réussi à créer la sensation avec son nouveau design Liquid Glass, déployé sur les iPhone via iOS 26. On savait que les constructeurs Android allaient sans doute tenter de développer une alternative et suivre la tendance dictée par la marque à la pomme, ça n'a pas loupé, on l'a déjà observé chez Vivo. L'ère du flat design semble révolue sur smartphone.