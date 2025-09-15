Galaxy S25 : la mise à jour One UI 8 est enfin disponible, restez à l’affût

Conformément à ce qui était prévu, Samsung vient de démarrer le déploiement de One UI 8, la dernière version de sa surcouche Android, sur les Galaxy S25. Pour l'heure, seuls les utilisateurs en Corée du Sud y ont accès, mais on ne devrait pas tarder à y avoir également droit en Europe.

Samsung l'avait promis, Samsung l'a fait : le déploiement de One UI 8 pour les Galaxy S25 vient de démarrer. Au moment du lancement de la bêta de la surcouche basée sur Android 16, le constructeur coréen avait en effet prédit que la version finale devrait arriver dès septembre de cette année pour ses derniers smartphones premium. C'est désormais chose faite, du moins pour les utilisateurs coréens, comme l'indique l'insider Tarun Vats sur X (ex-Twitter).

On y apprend ainsi que la mise à jour pèse le joli poids de 3,8 Go et qu'elle porte le numéro de série l'un de ces 3 numéros de série : S938NKSU5BYI3, S938NOKR5BYI3, S938NKSU5BYI3, en fonction de la région. À noter également qu'elle embarque avec elle le patch de sécurité du mois de septembre, ce qui devrait vous convaincre de l'installer dès que celle-ci sera disponible dans nos contrées. En théorie, cela ne devrait désormais plus trop tarder.

One UI 8 débarque officiellement sur les Galaxy S25

Pour l'heure toutefois, il faudra impérativement être muni d'un Galaxy S25 pour installer la mise à jour. Conformément à la tradition, Samsung va encore patienter quelques jours et semaines pour en faire profiter le reste de ses utilisateurs. On prévoit ainsi que le Galaxy S24 devrait recevoir l'update d'ici la fin du mois, et probablement en octobre pour le Galaxy S23.

En outre, si vous ne savez pas encore si votre smartphone est compatible avec la mise à jour, nous vous avons concocté une liste complète des appareils qui recevront One UI 8. Quant à la date exacte de déploiement, il faudra patienter encore un peu pour la connaître pour chaque modèle. Samsung a également précisé que One UI 8 Watch devrait être déployé aux montres antérieures à la Galaxy Watch 9 d'ici la fin de l'année 2025.