La mise à jour One UI 8.5 de Samsung sera bien plus importante que prévu, voici ce qu’elle cache

Une nouvelle fuite dévoile la prochaine interface One UI 8.5. Samsung mise sur une base Android inédite pour accélérer l’arrivée de fonctions attendues.

Samsung a habitué ses utilisateurs à des mises à jour régulières avec sa surcouche One UI. Pourtant, la plupart des constructeurs Android choisissent un cycle annuel, ce qui retarde l’intégration des nouvelles fonctions annoncées par Google. Les mises à jour trimestrielles, appelées QPR (Quarterly Platform Release), sont rarement utilisées en dehors des smartphones Pixel. Résultat : certaines fonctionnalités attendent parfois des mois avant d’arriver sur les autres modèles.

D’après les informations révélées par Android Authority, One UI 8.5 reposera sur Android 16 QPR2. C’est une étape importante, car Samsung adopte pour la première fois une version trimestrielle complète d’Android, au lieu de se limiter à la version stable annuelle. Concrètement, cela signifie que des nouveautés développées par Google seront accessibles aux Galaxy plus vite qu’auparavant. Le Galaxy S26, attendu dans quelques mois, sera le premier à inaugurer cette mise à jour logicielle.

One UI 8.5 apportera plus vite les nouveautés d'Android 16 aux smartphones Galaxy

Ce choix a un avantage clair : rapprocher l’arrivée des nouvelles fonctions Android du rythme de Google. Jusqu’ici, Samsung intégrait parfois certains éléments des QPR de façon isolée, comme la sécurité renforcée contre le vol. Avec One UI 8.5 basé sur Android 16 QPR2, l’intégration sera bien plus complète. Les utilisateurs pourront profiter en avance d’options de personnalisation, d’outils multimédias élargis et de fonctions de sécurité renforcées.

Voici les fonctions attendues avec One UI 8.5 :

Widgets disponibles sur l’écran de verrouillage

Mode sombre étendu et personnalisation avancée des icônes

Outils intégrés pour annoter et modifier des fichiers PDF

Nouveau curseur HDR/SDR pour régler la luminosité des vidéos

Partage audio amélioré et nouvelles API multimédias

Protection avancée contre le vol et contrôles parentaux locaux

La présentation officielle de One UI 8.5 devrait avoir lieu en même temps que celle des Galaxy S26, attendue dans environ trois mois. Pour les utilisateurs, cela signifie un accès plus rapide aux nouveautés Android, sans attendre une génération complète. C’est une approche encore rare dans l’industrie : depuis Android 12L en 2022, aucun constructeur majeur n’avait osé intégrer un QPR complet. En adoptant cette stratégie, Samsung se rapproche de Google et pourrait inciter d’autres marques à revoir leur calendrier.