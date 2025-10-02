Samsung change l’interface de votre smartphone Galaxy avec One UI 8.5, voici à quoi elle ressemblera bientôt

Une nouvelle mise à jour de One UI 8.5 en version test montre plusieurs modifications de l'interface des smartphones Galaxy. Samsung continue de peaufiner sa formule. Voici le résultat en images.

Samsung a appris de ses erreurs. Après le lancement assez chaotique de la mise à jour One UI 7.0, le constructeur sud-coréen a fait en sorte que le lancement de sa successeure se passe avec un minimum d'accroc. One UI 8.0, basé sur Android 16, est en cours de déploiement sur tous les smartphones et toutes les tablettes Galaxy compatibles. Si vous faites partie des premiers servis, vous avez pu constater les changements apportés par cette nouvelle version de la surcouche de Samsung.

Mais ne vous y habituez pas trop : One UI 8.5 est déjà en chantier avec une version test apparue sur le Galaxy S25 Ultra. Malgré sa numérotation, cette version n'a pas pour vocation de chambouler vos habitudes en profondeur. C'est surtout l'occasion de peaufiner la formule en modifiant ça et là plusieurs éléments de l'interface, ce qui n'empêchera pas le résultat d'être clairement visible aux yeux des utilisateurs. Nous en avons d'ailleurs un aperçu dès maintenant. Voyons cela.

La mise à jour One UI 8.5 affine l'interface des mobiles Samsung Galaxy

Ci-dessous, quelques exemples des changements apportés. Dans l'application Météo, le nom de la ville dont les prévisions sont affichées est désormais dans sa propre “pilule”, ce qui le fait ressortir. Autre ajout non visible sur la capture d'écran : quand vous appuyez sur l'icône de loupe pour lancer une recherche, la barre associée se place au bas de l'écran au lieu d'en haut.

Du côté de l'application Bien-Être Numérique, on note que les boutons sont plus larges. Quant à l'interface de retouches photo via IA, elle devient plus pratique avec l'affichage des différentes options sur une seule ligne au lieu d'avoir à les faire défiler.

Gardez en tête que ces modifications ont encore le temps de changer. One UI 8.5 reste en phase de test et Samsung a encore le temps d'essayer différentes choses avant de choisir un design définitif. Nous serons fixés bien assez tôt cela dit.

Source : SamMobile