Bon plan Xiaomi TV Box S : le prix du dongle Google TV de 3e génération est en forte baisse, ne ratez pas cette offre !

Le Xiaomi TV Box S de 3e génération est en promotion. Si vous recherchez un moyen simple de transformer votre téléviseur en lui offrant l'interface Google TV, le dongle HDMI de Xiaomi bénéficie d'une réduction exceptionnelle en cette fin d'année.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Lancée en 2024, le Xiaomi TV Box S de 3e génération améliore considérablement le dongle HDMI de la marque. C'est l'un des meilleurs accessoires pour pour profiter de l'expérience Google TV sur n'importe quel téléviseur.

Si vous disposez d'une TV Samsung sous Tizen, d'une TV LG sous WebOS ou même d'un téléviseur classique qui n'est pas une Smart TV, vous pouvez profiter de la puissance et de la polyvalence de l'OS de Google, pour peu que le téléviseur dispose d'un port HDMI.

Xiaomi TV Box S : 33% de réduction sur Aliexpress, une offre à ne pas manquer

C'est une bonne idée de cadeau si vous cherchez quoi offrir en cette fin d'année sans exploser votre budget. Et si vous l'achetez pour vous-même, l'offre que propose AliExpress en ce moment est une bonne opportunité pour l'acheter à son prix le plus bas. Au lieu de 69,99 €, l'accessoire Google TV passe à 43 €. Le prix affiché est de 50,56 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 7 € avec le code promo FRCS07.

Grâce à cette double réduction, le prix du Xiaomi TV Box S de 3e génération chute d'environ 33%. Vous économisez ainsi 27 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour revenir aux caractéristiques de l'appareil, il embarque un nouveau processeur qui est 25% plus performant que celui du modèle précédent, et un processeur graphique deux fois plus puissant. De quoi profiter d'une expérience beaucoup plus fluide. La capacité de stockage quant à elle est multipliée par quatre, puisqu'elle est passée de 8 Go pour le Box S de 2e génération à 32 Go pour l'actuel.

Pour le reste, la clé Google TV est toujours compatible 4K, Dolby Vision et HDR10+. La partie audio bénéficie d'une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X.