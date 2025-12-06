One UI 8.5 : cette nouveauté très astucieuse de l’application Mes fichiers de Samsung va bientôt révolutionner la gestion de votre stockage

One UI 8.5 continue de se dévoiler au fil des fuites. Après les aperçus de la refonte visuelle majeure qu’elle pourrait introduire, c’est la rumeur d’une nouvelle fonctionnalité pour l’application Mes fichiers qui circule.

Malgré ce que l’on pourrait penser, tant les fuites sont nombreuses, One UI 8.5 semble ne pas encore avoir livré tous ses secrets. Récemment, le leaker Tarun Vats a partagé sur X (ex-Twitter) le journal de modifications de One UI 8.5, censé recenser l’intégralité de ses nouvelles fonctionnalités.

Mais ce que ne contient pas ce document, c’est une nouveauté très pratique que pourrait gagner Mes fichiers : l’application pourrait bientôt savoir quand vous êtes en vacances et vous proposer d’alléger votre stockage. C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code découvertes par nos confrères d’Android Authority dans le firmware One UI 8.5 qui a récemment fuité.

Mes fichiers pourrait bientôt détecter quand vous êtes en voyage et vous suggérer de faire de la place sur votre smartphone pour vos photos de vacances

Les chaînes de code sont assez explicites sur la nouvelle fonction dont l’application pourrait bientôt être dotée. L’une d’entre elles laisse penser que Mes fichiers pourrait détecter quand un utilisateur est en voyage et ainsi lui suggérer de libérer de l’espace afin d’en avoir suffisamment pour prendre autant de photos et de vidéos de vacances qu’il le souhaite.

Les deux autres lignes sont identiques : elles suggèrent que l’application pourrait aussi simplement aider les propriétaires de smartphones Galaxy à libérer de l’espace quand leur appareil commence à manquer de place. L’une de ces deux entrées pourrait être modifiée à terme par Samsung afin de contenir davantage de détails.

Le code ne le précise pas, mais il y a fort à parier que, pour fonctionner, cette fonctionnalité de Mes fichiers aura besoin d’accéder à la localisation de votre appareil pour détecter lorsque vous quittez votre environnement habituel.

Étant donné que cette nouveauté est aux abonnés absents du journal de modifications de One UI 8.5 qui a fuité, il se pourrait qu’elle ne soit pas intégrée à la prochaine mise à jour de la surcouche de Samsung. Seul l’avenir nous le dira.