On sait enfin quand sort ce smartphone premium et son zoom hors norme de 400 mm (c’est pour très bientôt)

Zoom 400 mm, vidéo en 4K 120 fps Log… Début mars, un smartphone haut de gamme aux capacités exceptionnelles a été présenté. À ce moment-là, on ignorait encore sa date de sortie, même si des fuites pressentaient un lancement à la fin du mois. Ce temps d’incertitude est désormais révolu.

Au début du mois de mars, nous étions au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour les amateurs et professionnels de la tech. Y sont présentés des concepts (des prototypes), comme la manette avec écran intégré de Samsung, ce smartphone du futur basé sur une très vieille idée, ou encore l’hypercar de Xiaomi, la Vision Gran Turismo.

Mais le MWC est également la vitrine des acteurs de la tech qui y exposent leurs dernières nouveautés, ainsi que leurs prochains produits. C’est notamment le cas de vivo, qui a mis en scène de manière originale son prochain smartphone haut de gamme : le vivo X300 Ultra, que la marque positionne comme l’appareil ultime pour les photographes et vidéastes. En effet, il était visible uniquement avec ses accessoires photo et vidéo (téléobjectif, lumière, stabilisateur, ventilateur…). Depuis, on attendait une date de lancement et ce moment est enfin arrivé.

Voici quand va sortir le vivo X300 Ultra et ses capacités photo et vidéo exceptionnelles

Les caractéristiques techniques du vivo X300 Ultra sont révélées au compte-goutte : son capteur principal sera un Sony LYT901 de 200 Mpx avec une focale de 35 mm, il permettra l’enregistrement de vidéo 4K 120 images par seconde en Log sur ses trois objectifs arrière, il supportera des convertisseurs de téléobjectifs externes en 200 et 400 mm.

Selon le leaker Digital Chat Station sur le réseau social Weibo, la version vendue en Chine serait déclinée en trois coloris (noir, argent et vert) et selon quatre configurations différentes (12+256 Go, 12+512 Go, 16+512 Go et 16 Go + 1 To).

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Digital Chat Station évoquait également une sortie fin mars sur le marché chinois. Il se trouve que vivo a confirmé sur Weibo que le vivo X300 sortira le 30 mars prochain à 19 heures. Son lancement international, certifié également, devrait survenir plus tard dans l’année.

Selon le leaker, la marque pourrait également lancer le vivo X300s et la tablette Pad 6 Pro à cette occasion, mais on ignore encore si ces deux produits gagneront le marché international ou s’ils seront réservés à celui chinois.