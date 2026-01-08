On parie que vous n’arriverez jamais au bout de ce CAPTCHA de l’enfer

Si vous cherchiez un bon moyen de vous énerver devant votre ordinateur aujourd'hui, bonne nouvelle : on l'a trouvé pour vous. 48 niveaux, c'est tout ce qu'il vous faudra pour devenir complètement devant ce jeu qui pourtant, ne vous demandera qu'une simple tâche : résoudre un CAPTCHA.

Voilà une vingtaine d'années que l'on a eu le temps de s'habituer aux CAPTCHA, ces petits tests à l'entrée de certains sites qui s'assurent que vous êtes bien un humain, et non un bot avec de vilaines intentions (du moins, c'est ce qu'ils faisaient avant que les IA ne parviennent à les résoudre sans problème). Enfin presque. Si certains ont la gentillesse de se compléter en quelques secondes à peine, d'autres nécessitent d'y accorder un peu plus de temps et de concentration, parfois même de recommencer plusieurs fois (“mais si, j'ai cliqué sur le vélo !”).

Un terreau fertile pour un esprit créatif comme celui de Neal.fun, un développeur qui s'est fait connaître par ses petits jeux qui s'amusent des absurdités d'Internet. Vous êtes peut-être d'ailleurs déjà tombé sur The Password Game, un jeu qui vous demande de créer un mot de passe… avec des conditions devenant de plus en plus ridicules au fur et à mesure des niveaux. Un concept que le développeur a repris pour son nouveau jeu : I'm not a robot.

Ce développeur fou imagine le pire CAPTCHA de tous les temps

Vous l'aurez deviné, I'm not a robot vous demande de compléter un CAPTCHA. Au début, tout est normal, il ne s'agit que d'une simple case à cocher. Au niveau suivant, le test demande de sélectionner les cases qui composent un panneau stop. Légèrement plus agaçant, mais toujours gérable. Mais les choses vont vite partir en cacahouètes. Arrivé au niveau 4, on vous demande de sélectionner des légumes (ce qui est étrangement plus dur qu'il n'y paraît).

Au niveau, vous devrez remporter une partie de Morpion. Le niveau fait monter la difficulté d'un grand, avec une chasse aux mots particulièrement difficile. Le jeu devient proprement diabolique au niveau 9 avec un CAPCTHA qui se moque ouvertement de vous. Ne parlons même pas du niveau 10 qui vous demande de ressasser vos traumatismes d'enfance en retrouvant Charlie… Si vous avez quelques (dizaines de) minutes à perdre aujourd'hui, on vous laisse la primeur de la surprise pour le reste.