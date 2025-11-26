Il voulait devenir un véritable cyborg, mais a oublié le mot de passe de sa puce implantée

C'est l'histoire d'un magicien qui s'est laissé prendre à son propre jeu. Dans le but d'améliorer ses tours, Zi Teng Wang a eu la brillante idée de se faire implanter une puce RFID sous la peau, censée lui permettre d'interagir avec divers appareils. Seul problème : il a oublié son mot de passe.

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est (presque) normal de s'implanter une puce sous la peau. Elon Musk en a fait tout un fond de commerce avec son entreprise Neuralink, mais il n'est pas le seul à vouloir doter les êtres humains de capacités robotiques. D'autres ont des objectifs un peu plus fantasques est légèrement plus terre-à-terre — bien que l'on retrouve les mêmes ambitions de faire décoller sa carrière. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire pas vraiment banale de Zi Teng Wang.

Ce magicien chinois a un jour eu une “excellente” idée : pour améliorer ses tours, il se fait implanter une RDFID sous la peau, ce qui lui permet alors d'interagir avec divers appareils électroniques. Commence alors une longue liste de déboires. Il explique par exemple au Register avoir d'abord penser à faire apparaître des choses sur le smartphone de ses spectateurs. Mais il se rend rapidement compte qu'il est obligé de déplacer sa main un peu partout sur le téléphone, ce qui n'est pas très impressionnant…

Il oublie le mot de la puce qu'il s'est lui-même fait implanter

Qu'à cela ne tienne, voilà que Zi a une nouvelle idée. Désormais, sa puce pourra afficher un meme une celle-ci scannée. La combine marche un tant, jusqu'à ce qu'Imgur, le site qui hébergeait l'image, décide de la faire disparaître. Résultat : la puce redirigeait vers une erreur 404. Pas très impressionnant. Mais nous n'en sommes pas encore au clou du spectacle. Une nouvelle idée lui vient rapidement, il décide de reprogrammer sa puce une nouvelle fois, mais se heurte cette fois à un obstacle de taille.

Il a complètement oublié le mot de passe de sa puce. « Mes amis technophiles ont conclu que ce système était trop basique et trop simple à pirater. La seule façon de le cracker serait d'utiliser un lecteur RFID pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et de tester toutes les combinaisons possibles par force brute. », explique-t-il au Register. Ça, ou passer sur le billard pour en finir avec ce projet décidément pas très concluant…

