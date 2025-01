Ce CAPTCHA vous transforme en chasseur de monstres dans DOOM pour prouver votre humanité, voici comment le tester

Un nouveau CAPTCHA inspiré de DOOM propose une façon originale de valider votre humanité. Mais attention, ce test n’est pas fait pour tout le monde, et encore moins pour les gauchers ou les novices en jeux vidéo.

Il y a plus de 10 ans, Google révolutionnait les CAPTCHA en lançant sa fameuse case à cocher “Je ne suis pas un robot”. Ce système simple et efficace a mis fin à l’ère des textes déformés illisibles. Depuis, ces filtres anti-bots n’ont cessé d’évoluer en intégrant des images à reconnaître ou des clics sur des cases. Mais un nouveau concept pousse l’innovation à un tout autre niveau : jouer à DOOM pour prouver que vous êtes humain.

Dans ce CAPTCHA inédit, vous êtes plongé dans l’univers pixelisé et fidèle au classique des années 90 : DOOM. Votre mission ? Tuer au moins trois monstres pour valider votre humanité. Mais tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Par exemple, pour tirer, il faut utiliser la barre d’espace, une information non précisée. Après quelques morts frustrantes, on finit par comprendre que les tirs ne sont pas automatiques. Quant aux déplacements, ils se font avec les flèches directionnelles, sensibles au point de compliquer la tâche, surtout si vous êtes gaucher.

Ce CAPTCHA vous fait chasser des monstres dans DOOM pour prouver votre humanité

Si cette idée est hilarante et originale, elle est loin d’être accessible à tous. Ce CAPTCHA semble réservé aux adeptes de jeux vidéo capables de maîtriser rapidement les commandes. Les autres, eux, risquent de jeter l’éponge après quelques tentatives infructueuses. Cela dit, il serait parfait pour un site exclusif cherchant à filtrer non seulement les bots, mais aussi les gauchers et les novices en gaming. Une idée qui nous fait sourire, même si elle n’a pas vocation à remplacer les outils traditionnels.

À une époque où les IA parviennent à contourner les CAPTCHA classiques, il est difficile d’imaginer une machine comme ChatGPT capable de jouer à DOOM et d’en sortir gagnante. Ce concept montre qu’il est encore possible d’innover tout en rendant ces tests amusants et stimulants. Bien qu’impraticable dans la majorité des cas, ce projet mérite d’être salué pour sa créativité et pourrait inspirer d’autres idées mêlant nostalgie des 90's et vérification humaine.