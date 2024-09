Les CAPTCHAs ne sont plus un obstacle pour l’IA, elle les réussit dans 100 % des cas

L'IA peut prouver qu'elle n'est pas un robot sur Internet en passant avec succès les CAPTCHAs. Aucun ne lui résiste. Les auteurs de la découverte appellent à la mise en place d'un nouveau système.



Avant de vous connecter à ce service, cliquez sur “Je ne suis pas un robot“. Maintenant, cliquez sur les images représentant un passage piéton, un bus, des feux de circulation… Cette scène vous est familière ? Il s'agit des fameux CAPTCHAs mis en place par de nombreux sites Web pour se protéger des bots. Pénibles pour les humains, ils sont actuellement la barrière la plus répandue face aux programmes automatisés pullulant sur Internet. Ceux cités plus haut font partie des reCAPTCHAv2, par opposition à la première génération qui demande d'entrer une suite de lettres et de chiffres.

En théorie, il n'est pas possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour passer outre ces vérifications. Il existe bien sûr des moyens détournés de le faire et les personnes mal intentionnées ne s'en privent pas. Mais alors que l'on pensait être à l'abri avec les tests basés sur les images, des chercheurs démontrent que l'IA peut facilement les réussir dans 100 % des cas. Pour ce faire, ils en ont entraîné une avec le modèle de reconnaissance d'objets YOLO (You Only Look Once). 14 000 images relatives au trafic routier ont été utilisées.

L'IA n'est plus bloquée par les CAPTCHAs, elle affiche un taux de réussite de 100 %

“Cette découverte soulève des doutes sur la fiabilité des captchas basés sur des images en tant que méthode définitive pour distinguer les humains des robots. Nos résultats indiquent que les mécanismes captcha actuels ne sont pas à l’abri des progrès rapides de l’intelligence artificielle“, expliquent les scientifiques. Il existe pourtant une nouvelle version de ces derniers, logiquement nommée reCAPTCHAv3.

Mise en place par Google, elle ne demande rien à l'internaute et opère un calcul basé sur différents indicateurs pour déterminer si le site a affaire à un humain ou un programme. Elle n'est pas parfaite, mais a le mérite de proposer une méthode que l'IA ne peut pas (encore) outrepasser.

Le problème est que ce système doit être implémenté à grande échelle par les hébergeurs, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. En attendant, les auteurs rappellent “la nécessité pour les technologies captcha d'évoluer de manière proactive, en gardant une longueur d'avance sur les améliorations rapides de l'IA“.

Source : arXiv