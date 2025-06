Meta lâche Ray-Ban pour Oakley avec ces lunettes connectées conçues pour l’action

Après Ray-Ban, Meta s’allie à Oakley pour un nouveau modèle de lunettes connectées. Le lancement est imminent. Et cette fois, la priorité est donnée à la simplicité… et au mouvement.

Meta continue de miser sur les lunettes connectées, mais change totalement de style. Après un premier modèle conçu avec Ray-Ban, la marque s’associe cette fois à Oakley, spécialiste de l’équipement sportif. Un virage assumé vers un usage plus actif et quotidien. Loin des prototypes complexes comme les Aria Gen 2 réservés à la recherche, ou des démonstrations spectaculaires comme les lunettes Android XR de Google, ce nouveau modèle se veut simple, fonctionnel… et prêt à suivre vos mouvements.

C’est donc avec Oakley, marque connue pour ses lunettes de sport, que Meta dévoilera une nouvelle paire ce jeudi 20 juin. Le modèle, baptisé Oakley Meta Glasses, a été annoncé par un teaser sur Instagram et une page d’inscription sur Facebook. Il serait basé sur les lunettes Oakley Sphaera, déjà populaires pour leur légèreté et leur tenue en mouvement. Contrairement aux Ray-Ban Meta plus orientées lifestyle, cette version cible un public actif : cyclistes, coureurs, randonneurs ou adeptes du plein air.

Oakley et Meta lancent des lunettes connectées pensées pour bouger

Les Oakley Meta Glasses ne chercheront pas à impressionner par leur puissance, mais à s’intégrer naturellement dans le quotidien. On y retrouverait les fonctions essentielles des Ray-Ban Meta : commande vocale via Meta AI, prise de photos et vidéos, et assistant intelligent. Mais tout est pensé pour la mobilité. La caméra, placée au centre, capterait mieux les mouvements. Les branches seraient renforcées pour ne pas glisser, même pendant un footing. Pas besoin de sortir son smartphone pour filmer ou répondre à une question.

Pas d’écran intégré ni d’interface complexe : l’accent est mis sur la praticité. Le tarif attendu reste proche des Ray-Ban Meta, soit environ 299 dollars ou 279 euros. Pour ceux qui veulent un objet simple, qui se fait oublier mais reste utile, ce modèle pourrait bien représenter la meilleure porte d’entrée vers les lunettes connectées. Meta chercherait à donc a proposer ici un produit grand public, accessible, qui ne cherche pas à faire tout… mais à bien faire ce qu’il promet.