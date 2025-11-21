Assassin’s Creed : le remake de l’un des épisodes les plus acclamés de la série pourrait sortir très bientôt

Les rumeurs commencent à s'intensifier autour du fameux remake d'un fameux épisode d'Assassin's Creed. Profitant de la publication des résultats financiers d'Ubisoft, des leakers ont dévoilé ce qui pourrait être la date de sortie du jeu. Si celle-ci est vraie, les joueurs n'ont plus que quelques mois à attendre.

Au fil des années, Assassin's Creed est devenue la série emblématique d'Ubisoft, si populaire que l'éditeur met un point un d'honneur à sortir (sauf rares exceptions) un épisode chaque année. Mais si Origins et Odyssey ont rencontré un succès certain, beaucoup applaudissant la modernisation d'une formule vieillissante, de nombreux joueurs sont aujourd'hui nostalgiques des premiers jeux de la saga. On en veut d'ailleurs pour preuve l'accueil très positif reçu par Mirage récemment.

D'autant que la “première ère” d'Assassin's Creed regorge d'épisodes qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo – et qui ont de fait un très fort potentiel à remake. L'éditeur a déjà craqué en ressortant une version améliorée de la trilogie Ezio en 2022. Or, le florentin ne sera probablement pas le seul à avoir droit à cette cure de jouvence. Depuis de nombreux mois, il se murmure qu'un autre jeu particulièrement apprécié des fans aurait bientôt droit à son remake.

Sur le même sujet – Malgré les polémiques, Assassin’s Creed Shadow dépasse les 2 millions de joueurs en 2 jours

Voici quand devrait sortir ce remake très attendu de cet Assassin's Creed

Ce matin, Ubsifot a publié ses derniers résultats financiers, généralement une bonne occasion d'annoncer à ses investisseurs (et donc, au reste du monde), les projets à venir. Alors que cela fait des mois que nous sommes presque sûr qu'un remake d'Assassin's Creed : Black Flag est dans les tuyaux, la firme n'a toujours pas confirmé la chose. Il faudra donc s'en tenir à ce que nous disent les leakers. Selon Insider Gaming, le jeu devrai sortir le 23 mars 2026.

D'un côté, cette date fait sens. Elle prend place à la fin de l'exercice fiscal d'Ubisoft, qui se conclue le 31 mars, laissant ainsi le temps au jeu de générer assez de revenus pour clôturer l'année en beauté. Mais de l'autre, l'absence totale d'indice de la part du développeur, d'autant plus face à une sortie quasi imminente, n'est pas vraiment rassurante. On vous conseille donc, pour l'heure, de prendre cette information avec des pincettes.

Source : Insider Gaming