Pour Noël, offrez-vous ce pack Samsung Galaxy S22 + Galaxy Buds2 à prix réduit

C'est Noël avant l'heure sur les sites du groupe Fnac/Darty ! Actuellement, les deux sites marchands français proposent une pack Samsung à prix réduit. Ce pack qui contient notamment le Galaxy S22 peut être obtenu à moins de 600 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK SAMSUNG GALAXY S22 + GALAXY BUDS2 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK SAMSUNG GALAXY S22 + GALAXY BUDS2 (DARTY)

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que le groupe Fnac/Darty permet à ses clients respectifs de profiter d'une réduction de 31% sur l'achat d'un pack Samsung. Affiché en temps normal à 1009 euros, le pack Samsung Galaxy S22 + Galaxy Buds2 voit son prix diminuer à 699 euros ; soit une remise immédiate de 310 euros de la part des deux sites e-commerce.

En plus de cette réduction, il faut savoir que le Galaxy S22 est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 8 janvier 2023 (voir conditions). En prenant en compte l'ODR, le prix du pack revient alors à 599 euros.

Dévoilé en même temps que les modèles S22+ et S22 Ultra, le Galaxy S22 est équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Compatible 5G, l'appareil est aussi doté d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android 12 associé à une surcouche Samsung One UI.

Du côté de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 10 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour la connectique, on retrouve le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C. Pour savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Samsung Galaxy S22.

Quant aux Galaxy Buds2, les écouteurs embarquent deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), un design ergonomique, un son immersif et une autonomie pouvant aller jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit ou 15 heures supplémentaires avec l'étui de charge fourni. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre article lié au test des Samsung Galaxy Buds2.