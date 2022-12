Orange : profitez d’un pack Livebox Fibre + forfait mobile 80Go à 29,98 € / mois

Voici une offre Internet/mobile qui tombe à pic pour les fêtes de fin d'année ! Chez Orange, il est possible de souscrire à un pack contenant la Livebox Fibre et un forfait 80Go pour moins de 30 euros par mois.

Vous avez jusqu'au 1er février 2023 inclus pour profiter d'un pack Livebox Fibre + forfait mobile 80Go à 29,98 € / mois. Le prix en question est valable pendant un an et, au-delà de la période de 12 mois, le tarif de l'abonnement mensuel passera à 66,98 euros. L'offre étant sans engagement, il sera possible de la résilier avant l'augmentation tarifaire de plus de 35 euros.

Pour en revenir à l'offre, l'abonnement Livebox Fibre du numéro 1 des télécoms en France comporte un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 500 Mbit/s en débit descendant (download) et ascendant (upload) grâce à la Livebox 5, ainsi que des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM. Grâce au décodeur TV UHD 4K (sur demande), 140 chaînes TV pourront être regardées. De plus, le nouveau service de streaming Paramount+ est inclus pendant 6 mois, sur demande (puis 7,99 € / mois).

Quant au forfait mobile, celui-ci inclut des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France ; des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France ; ainsi qu'une enveloppe de 80Go de data utilisable en 4G.