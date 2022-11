Offre Black friday : Orange propose la fibre à seulement 19,99€/mois

Le Black Friday est l'occasion de passer à la fibre. Du 17 au 30 novembre, Orange affiche des offres d'abonnement alléchantes. L’abonnement Livebox Fibre Orange avec la Livebox 5 est ainsi proposé au même tarif que l'ADSL, à partir de 19,99€/mois pendant 12 mois avant de repasser à son prix habituel de 41,99 €/mois.

Les offres Livebox Fibre sont en promo chez Orange pendant le Black Friday

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday est l'occasion de faire le plein de bons plans high-tech. Vous pouvez aussi profiter de cette période pour faire des économies sur votre abonnement internet. Orange propose actuellement plusieurs abonnements Livebox Fibre avec la Livebox 5 au même prix que l'ADSL.

La Livebox Fibre à partir de 19,99€/mois seulement pendant 12 mois puis 41,99 €/mois.

à partir de seulement pendant 12 mois puis 41,99 €/mois. La Livebox Up Fibre à partir de 25,99 € /mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

à partir de pendant 12 mois puis 49,99 €/mois La Livebox Max Fibre à partir de 34,99 € /mois pendant 12 mois puis 54,99 €/mois.

Ces offres sont réservées aux nouveaux clients et sont soumises à un engagement 12 mois.

Avec l'offre de la Livebox Fibre, vous avez accès à la TV d'Orange avec 140 chaînes TV incluses. Le Décodeur Ultra HD 4K est également disponible sur demande. Vous avez aussi les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales.

Pour l'abonnement Livebox Fibre, vous bénéficiez d'un débit ascendant et descendant de 500 Mbits/s chacun. Outre les appels illimités vers mobiles de France métropolitaine, d'Europe, des DOM, des USA et Canada, vous avez un débit plus puissant pour les abonnements Livebox Up Fibre (ascendant de 2 Gbit/s partagés et descendant de 600 Mbits/s) et Livebox Max Fibre (ascendant de 2 Gbit/s et descendant de 800 Mbits/s).

Quelque soit votre choix d'abonnement, le raccordement à la fibre est inclus.

Orange cumule les remises et les offres de remboursement pour proposer des prix cassés

Si vous changez d'opérateur, Orange vous fait une remise de 5€/mois sur votre abonnement pendant 12 mois. Avec l'offre de la Fibre au prix de l’ADSL, vous avez 5€/mois de réduction en plus pendant 12 mois. Et durant le Black Friday, les nouveaux clients ont -12€/mois pour la Livebox, –14€/mois pour la Livebox Up et -10€/mois Livebox Max pendant 12 mois.

La première année, vous avez donc –22€/mois sur la Livebox Fibre proposée à 19,99€/mois au lieu de 41,99 €/mois, –24€/mois sur la Livebox Up Fibre proposée à 25,99 € /mois au lieu de 49,99 €/mois et –20€/mois sur la Livebox Max Fibre proposée 34,99 € /mois au lieu de 54,99 €/mois.

Comment se passe le changement d'opérateur pour avoir la fibre ?

Le changement d'opérateur est très simple. Après avoir souscrit à votre nouvel abonnement, Orange se charge de résilier votre abonnement internet auprès de votre ancien opérateur et s’occupe de la mise en service de votre nouvelle offre. Le technicien Orange vient gratuitement chez vous pour effectuer le raccordement à la fibre.

Vous pouvez souscrire à un nouvel abonnement sans avoir à changer de numéro de téléphone fixe. Pour cela faire, il vous suffit de donner votre code RIO fixe à Orange lors de votre souscription. Vous pouvez récupérer ce dernier en appelant le 3179 (numéro gratuit) depuis votre ligne fixe.

Cliquez si pour tester l'éligibilité de votre logement à la fibre optique, à l'ADSL ou à une autre technologie d'accès à internet.

À lire également :