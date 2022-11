Black Friday forfaits mobiles : le top des offres du moment

Les opérateurs mobiles font aussi leur Black Friday. On a sélectionné pour vous les meilleures offres du moment pour faire des économies sur votre forfait mobile. Certains de ces forfaits sont sans limite de durée, avec des prix qui n'augmentent pas au bout d'un an.

Pourquoi payer votre forfait au prix fort quand il est possible d'optimiser votre facture ? Pour le Black Friday, plusieurs offres vous permettent d'économiser des dizaines d'euros pendant un an, voire sur la durée. Elles sont d'autant plus intéressantes les prix des forfaits ont augmenté de 20% en moyenne ces derniers mois.

Nous avons déniché pour vous les meilleurs bons plans du moment pour souscrire à un forfait mobile pas cher. Les opérateurs virtuels se sont alignés sur des offres très similaires.

Forfaits Mobiles du Black Friday : les meilleures offres

Forfaits le Grand Prixtel dès 10,99 € pour 100 Go

Pendant le Black Friday, les forfaits Prixtel restent disponibles par paliers. Vous payez pour ce que vous consommez selon les niveaux d'utilisation suivants :

De 0 à 100 Go : vous payez 10,99€/mois pendant 6 mois, puis 13,99€/mois .

vous payez . De 101 Go à 120 Go : vous payez 13,99€/mois pendant 6 mois, puis 16,99€/mois .

vous payez . De 121 Go à 140 Go : vous payez 16,99€/mois pendant 6 mois, puis 19,99€/mois.

Ces offres incluent 20 Go de data en itinérance depuis l’Union européenne et les DOM. Vous bénéficiez aussi des appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM. Rappelons que Prixtel exploite le réseau SFR.

NRJ Mobile 50 Go à 9,99 € par mois

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour le Black Friday chez NJR Mobile, l'opérateur virtuel propose un forfait mobile 50 Go à 9,90 € par mois sans limite de durée sur le réseau Bouygues Télécom. En d'autres termes, le tarif ne changera pas au bout de quelques mois. Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités et 10 Go de data en roaming.

Si vous avez besoin de plus de data, il y a aussi un forfait de 100 Go à 12,99 € par mois sans limite de durée lui aussi. L'opérateur vous offre un mois gratuit en supplément. Prévoyez 10 € pour la carte SIM à la souscription. L'offre est valable jusqu'au 28 novembre 2022.

Cdiscount Mobile : 50 Go à 9,99 € ou 100 Go à 12,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour le Black Friday, Cdiscount Mobile propose plusieurs forfaits mobiles en promotion. Le plus accessible est celui de 50 Go à 9,99 € sans limite de durée. Le prix ne change donc pas après 6 ou 12 mois. Le forfait inclut une enveloppe data de 9 Go utilisable en itinérance dans l'UE et les DOM.

L'opérateur virtuel propose deux autres offres : un de 100 Go à 12,99 euros avec deux mois offerts et un autre de 130 Go à 13,99 €. Tous sont sans limite de durée et donc valables théoriquement à vie. Vous pouvez y souscrire dans le cadre du Black Friday jusqu'au 28 novembre 2022 inclus.

B&You 100 Go à 15,99 € par mois

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez aller directement chez Bouygues Télécom sans passer par ses partenaires virtuels, l'opérateur propose un forfait mobile B&You 100 Go à 15,99 € par mois. Ce forfait Black Friday est sans limite de durée avec un prix figé même après un an. En roaming, l'enveloppe data offerte est de 15 Go. L'offre est valable jusqu’au 28 novembre 2022.

Free Mobile : forfait 110 Go à 14,99 € par mois

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Chez Free Mobile, la série limitée du Black Friday porte sur un forfait mobile de 110 Go à 15,99 € par mois pendant un an. Vous économisez ainsi 4 € par mois sur le forfait normal. Car cet abonnement Free Mobile est habituellement facturé 19,99 € pour une enveloppe data de 210 Go en 5G (illimitée pour les abonnés Freebox). L'offre inclut 16 Go de data utilisable en Europe et dans les DOM.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles en général ou celui des meilleurs forfaits mobiles 5G en particulier.