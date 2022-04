Obi-Wan Kenobi : Disney+ repousse la date de sortie de sa série Star Wars

La série très attendue de Disney, Obi-Wan Kenobi Disney Plus, débutera deux jours plus tard que prévu, mais il y aura deux épisodes disponibles à regarder au lieu d'un seul. Il vous faudra vous montrer un peu plus patient avant son lancement le vendredi 27 mai.

La nouvelle série télévisée phare de Disney+ dans l’univers de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, a été très légèrement retardée. La star de la série, Ewan McGregor, qui incarne le célèbre Jedi Obi-Wan, a annoncé dans une vidéo que la date de sortie de la nouvelle série a été retardée de deux jours, passant du 25 mai au 27 mai.

Si Obi-Wan Kenobi avait conservé sa date de sortie du 25 mai sur Disney+, la série aurait rendu hommage à un jour important de l'histoire de Star Wars. En effet, le film original est sorti le 25 mai 1977. Le 25 mai 2022 aurait marqué son 45e anniversaire. Certains fans seront donc très déçus de voir Disney reporter la série.

Deux épisodes seront disponibles le jour de la sortie

Disney+ ne pouvait pas juste annoncer une mauvaise nouvelle sans tenter d’apaiser la colère des fans qui sont de plus en plus impatients de découvrir la série consacrée à leur Jedi préféré. Ainsi, le géant du streaming a déclaré qu’en compensation pour ce léger retard, les spectateurs pourront découvrir deux épisodes de la série Obi-Wan le 27 mai prochain.

Cela signifie que nous aurons une introduction plus complète de l’histoire d'Obi-Wan et que nous pourrons nous plonger pleinement dans l'aventure. Ensuite, la plateforme de streaming sortira des épisodes de manière hebdomadaire, comme c’était le cas des séries précédentes The Mandalorian ou encore The Book of Boba Fett.

Il est important de souligner que ce report pourrait porter un grand coup à Netflix, qui lancera également le 27 mai prochain la saison 4 de sa série phare Strangers Things. En effet, le nombre de téléspectateurs qu'une production en streaming obtient lors de sa première est l'un des principaux paramètres utilisés pour mesurer son succès, les deux plateformes risquent donc de voir leurs chiffres être moins élevés que prévu. En attendant le mois de mai, vous pouvez aller découvrir ou redécouvrir la bande-annonce de la série.