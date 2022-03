Obi Wan Kenobi : la nouvelle série Star Wars se dévoile dans une bande-annonce de folie

Obi Wan Kenobi, la toute nouvelle série de l'univers Star Wars, dévoile sa toute première bande-annonce. 1 minute 46 de pur bonheur pour les fans, qui permet d'en apprendre un peu plus sur les différents endroits explorés par la série et la mission que s'est confiée le maître Jedi.

On l'avait quitté désespéré par le chemin emprunté par son élève Anakin Skywalker à la fin de La Revanche des Sith, on le retrouve 10 ans plus tard en exile. Le célèbre maître Jedi Obi Wan Kenobi, interprété comme il se doit par l'acteur Ewan McGregor, a droit à sa propre série TV.

Après The Mandalorian et The Book of Boba Fett, Obi Wan Kenobi est la 3e série Star Wars (en live action) nouvellement créée pour Disney+. Celle-ci comble le trou laissé béant entre les Épisodes 3 et 4 de la saga cinématographique.

Disney+ dévoile la toute première bande-annonce d'Obi Wan Kenobi

Comme nous l'apprend le “teaser trailer” (c'est ainsi que Disney+ appelle la bande-annonce), l'essentiel de la série se déroule sur Tatooine. Mais pas uniquement, car on aperçoit d'autres planètes au détour de certaines images. L'une d'entre elles ressemble à Coruscant, mais il semble que l'information ait été démentie par la production.

Côté intrigue, Obi Wan semble vouloir protéger à tout prix le jeune Luke Skywalker (qui n'a que 10 ans). Le futur Jedi grandit paisiblement sur Tatooine, l ‘écart des conflits qui opposent l'Empire et la Rébellion. Si l'on en croit les images de la bande-annonce, il semble également que des Sith soient de la partie et qu'ils recherchent justement le jeune protégé du Maître Jedi.

Certes, les fans regretteront l'absence d'Anakin Skywalker dans ce trailer. Mais le célèbre vilain reviendra bel et bien dans la série, c'est officiel. On sait qu'il sera campé par Hayden Christensen, qui prêtait déjà ses traits au personnage dans les Épisodes 2 et 3. Rassurez-vous, il ne fait aucun doute que Dark Vador sera présent dans l'un des prochains trailers de la série.

La série Obi Wan Kenobi sera diffusée à compter du 25 mai 2022 sur Disney+. Si l'on se conforme au planning habituel de la plateforme de streaming, il est probable que le 1er jour soient diffusés 1 ou 2 épisodes et que les autres suivront dans les semaines suivantes, à raison d'un épisode chaque mercredi.