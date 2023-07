Nouvelle baisse de prix sur les Airpods Pro 2 qui passent à 223€ pour le Prime Day

Déjà en promotion à 235€ au lieu de 299 € comme c’est toujours le cas sur le site officiel d’Apple, le prix des AirPods Pro 2 chute à nouveau à seulement 223€ pour le Prime Day, Vite, c’est uniquement jusqu’à ce soir ! Vite !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes permettent de faire le plein de bons plans sur de nombreux produits high-tech. Avec le Prime Day, Amazon va plus loin en baissant encore plus le prix. Les AirPods Pro 2ème génération, déjà en promotion à 235€, se retrouvent pendant cette courte période à seulement 223€.

Le Prime Day est un évènement exceptionnel organisé cette année les 11 et 12 juillet. Les abonnés au programme Amazon Prime peuvent ainsi accéder à différentes offres à un tarif préférentiel. Si vous n’êtes pas encore abonné, pas de panique. Vous pouvez souscrire dès aujourd’hui à la période d’essai de 30 jours et accéder dès maintenant aux promotions.

Les AirPods Pro 2ème génération sont dotés de la nouvelle puce H2, plus puissante et offrant une meilleure autonomie. Ces écouteurs true wireles vous offrent ainsi jusqu’à 6h d’écoute et 30 heures avec le boîtier de charge MagSafe. La réduction bruit active est également améliorée. L’audio spatial personnalisé offre également le suivi dynamique des mouvements de la tête. Enfin, en plus de la réduction active du bruit, vous avez un mode Transparence adaptative pour vous permettre d’entre les bruits qui vous entourent.

Certifiés IPX4, ces écouteurs sont parfaits pour la pratique d’activités sportives car ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration tout en offrant une bonne tenue dans les oreilles.

À lire également : Retrouvez l'ensemble des meilleurs bons plans du Prime Day ici.