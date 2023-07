L’excellent casque sans fil Sony WH1000XM5 passe à moins de 300 euros, vite !

Le Sony WH1000XM5 est le digne successeur du WH1000XM4. C’est une référence en matière de casque à réduction de bruit active. Sorti il y a tout juste un an à 419 €, il est proposé à seulement 297,49 € sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 52,50 € qui se cumule avec la promotion en cours. Une excellente offre à ne pas manquer !

Belle chute de prix du casque sans fil Sony WH1000XM5 sur Amazon

Deux ans après le WH 1000XM4, Sony a revu le design de son célèbre casque pour proposer un modèle plus épuré et sobre, avec une teinte mat. Alors qu’il était affiché à 419 € lors de sa sortie, l’excellent Sony WH1000XM5 est actuellement à prix réduit sur Amazon. Doté de 2 processeurs (le processeur HD QN1 et la puce V1), ce casque Bluetooth haute gamme a fait ses preuves, tant au niveau de l’excellente qualité audio que de la réduction de bruit active qui frôle la perfection. Vous avez la possibilité de personnaliser la réduction de bruit sur 20 niveaux de manière à entendre les sons de votre environnement.

Grâce à sa bonne autonomie, le Sony WH1000XM5 vous permet d’écouter de la musique durant 30h avec l'ANC activée et jusqu’à 40h sans. Compatible avec la recharge USB-C rapide, vous pouvez récupérer 3h de lecture en seulement 3 minutes.

Enfin, le casque sans fil est doté de la détection automatique de port. Il se met automatiquement en pause quand vous retirez le casque afin d’économiser de la batterie.

En cumulant le coupon de réduction de 52,50 € avec la promotion en cours, au moment du paiement, vous obtiendrez le Sony WH1000XM5 à seulement 297,49 €.

Le prix du Sony WH1000XM4 chute durant le Prime Day

Le prime Day se termine ce soir. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter. Si vous cherchez un bon casque à prix attractif, c’est le bon moment ! En plus de l’offre sur le Sony WH1000XM5, Amazon propose le casque sans fil Sony WH1000XM4 à seulement 226€. Contrairement à l’autre offre ouverte à tous, pour pouvoir profiter de cette promotion, vous devez être membre du programme Prime. Amazon vous permet d’ailleurs de profiter d’un essai gratuit de 30 jours.

Le WH-1000XM4 reprend le même design que le WH-1000XM3. Il corrige pratiquement tous ses défauts et intègre en plus des fonctionnalités essentielles, présentes sur les autres casques audio haut de gamme. Il bénéficie d’une excellente qualité audio et une réduction de bruit active efficace.

