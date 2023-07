Ce PC portable Dell avec Intel Core i5 est 379 € sur Amazon

Équilibré sur tous les plans, le PC portable Dell Inspiron 15 3520 est à moins de 379 € sur Amazon dans le cadre du Prime Day. Ce modèle parfait si vous recherchez un ordinateur portable pour de la bureautique et du divertissement, voire plus.

Si vous disposez d'un budget de moins de 400 € et recherchez un PC portable pendant le Prime Day, voici une offre voir de près sur Amazon à l'occasion du Prime Day. Alors qu'il est vendu habituellement au prix de 509 euros qui est un tarif déjà accessible à la base, le PC portable Dell Inspiron 15 3520 est à seulement 379 euros. Vous profitez d'une réduction de 130 €, de quoi réaliser une économie de 130 €.

Mais attention, le Prime Day prend fin aujourd'hui à 23h59. Il ne reste donc plus que quelques heures pour saisir de cette offre exclusive. Et si vous ne disposez pas d'un abonnement Prime, vous pouvez quand même profiter de ce bon plan en souscrivant aujourd'hui et en profitant des 30 jours d'essai gratuits. On vous explique tout dans cet article.

Dell Inspiron 15 3520 : quelles sont les caractéristiques de ce PC portable ?

Pour son prix, le Dell Inspiron 15 3520 est un PC portable très correct puisqu'on y retrouve un processeur Intel Core i5-1135G7. C'est un processeur à 4 cœurs et 8 threads avec une fréquence montant jusqu'à 4,2 GHz. Il est épaulé 8 Go de mémoire RAM mais dispose de 2 logements pour accueillir une seconde barrette au besoin.

Le PC portable dispose de 256 Go de stockage SSD NVMe à la base, mais rien ne vous empêche de passer à un stockage avec plus d'espace. Les SSD ne coûtent presque plus rien en ce moment. Un autre atout de cet ordinateur portable, c'est son écran fluide qui profite d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. C'est un écran IPS de 15,6 pouces en définition Full HD.

Enfin, le Dell Inspiron 15 3520 affiche un design sobre et agréable qui conviendra à la majorité des utilisateurs. C'est somme toute un PC portable plus que correct pour son prix actuel de 379 €. Foncez donc sur l'occasion avant la fin du Prime Day si cette offre vous intéresse.