Nothing Phone 2 au meilleur prix : où acheter le smartphone moins cher ?

Un an après la sortie très commentée du Nothing Phone (1), la marque britannique fait son retour avec un nouvelle version. Le Nothing Phone 2, annoncé le 11 juillet 2023, reprend le design original de son prédécesseur tout en se parant d’une fiche technique plus haut de gamme. Découvrez où acheter le Nothing Phone 2 moins cher.

Nothing Phone 2 : Où l'acheter au meilleur prix ?

Tout comme son prédécesseur, il a un look décalé avec une coque transparente et un système de leds qui réagissent aux différentes fonctions du téléphone. Le design a été légèrement revu puisque le smartphone est plus grand et dispose dorénavant d’un dos en verre légèrement bombé.

Les modifications les plus marquantes se trouvent surtout à l’intérieur de l’appareil puisque le Nothing Phone 2 fait une montée en gamme (et en prix).

La sortie du Nothing Phone 2 est prévue le 21 juillet 2023, quasiment un an après celle du premier modèle. Vous pouvez d’ores et déjà le commander au meilleur tarif sur ces différents sites de e-commerce :

Nothing phone 2 12 + 256 Go 729€ Voir 729€ Voir 729€ Voir 730€ Voir Nothing phone 2 12 + 512 Go 849€ Voir 849€ Voir 849€ Voir

On le retrouve toujours en trois configurations et deux coloris :

Le Nothing Phone 2 avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage (uniquement en gris foncé). Son prix de lancement est de 679€

(uniquement en gris foncé). Son prix de lancement est de 679€ Le Nothing Phone 2 avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage (en gris foncé et en blanc). Son prix de lancement est de 729 €

(en gris foncé et en blanc). Son prix de lancement est de 729 € Le Nothing Phone 2 avec 12 Go de RAM + 512 Go de stockage (en gris foncé et en blanc). Son prix de lancement est de 849 €

Quelle fiche technique pour le Nothing Phone 2 ?

Le Nothing Phone 2 fait une belle montée en gamme. Il garde le look qui le démarque des autres smartphones, à savoir sa coque arrière en verre transparent Gorilla Glass 5 et une nouvelle Interface Glyph. Les leds incrustés s’allument en fonction des différentes actions sur votre téléphone. Vous pouvez ainsi configurer des séquences lumineuses et sonores pour chaque contact et pour les notifications.

Le nouveau smartphone est équipé d’une dalle OLED LTPO (2400 x 1080 pixels) de 6,7 pouces qui profite d'un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120Hz et d'une luminosité maximale de 1 600 nits. L'écran est parfaitement calibré. Il embarque également le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, sorti il y a moins d’un an, avec 8 ou 12 Go de RAM.

Côté photo, Nothing reprend son module photo arrière composé de 2 capteurs, un capteur principal de 50 MP et ultra grand-angle 50 MP. Le capteur selfie est deux fois plus performant que celui du Nothing Phone 1 puisqu'il est de 32 MP.

La batterie est dotée d'une capacité de 4700 mAh, compatible avec la charge rapide 45 W qui permet de recharger complètement le smartphone en 55 minutes. L'autonomie vous permet de tenir une journée sans problème.

Le Nothing Phone 2 tourne sous Android 13 avec la surcouche Nothing OS 2 qui bouscule nos habitudes. Avec cette surcouche qui est essentiellement visuelle, Nothing adopte un style graphique propre et affirme ainsi son identité unique.

Enfin, le Nothing Phone 2 est certifié IP54. Il est donc résistant aux éclaboussures à l’eau et à la poussière.

Voici la fiche technique du Nothing Phone (2) :

Nothing Phone (2) Ecran 6,7"

OLED LTPO

120 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 OS Android 13 + Nothing OS 2 RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256/512 Go Capteur principal Principal : IMX 890 50 Mp

Ultra grand angle : JN1 50 Mp Capteur selfie 32 MP Batterie 4700 mAh

Recharge 45W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Poids 200 grammes Dimensions 162 x 76 x 8,5 mm Résistance à l'eau IP54

À lire également : Notre test complet du Nothing Phone 2.