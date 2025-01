Vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G à un prix abordable ? Si c'est le cas, sachez que la boutique en ligne de l'opérateur Bouygues Telecom vous permet d'acquérir la version 256 Go du Nothing Phone (1) à moins de 188 euros.

Bouygues Telecom profite de la dernière ligne droite des soldes d'hiver 2025 pour proposer un smartphone 5G pas trop cher. Lors de l'événement commercial en France, l'opérateur français vend le Nothing Phone (1) incluant 256 Go d'espace de stockage au prix de revient de 187,30 euros grâce à un bonus de reprise à valoir sur un ancien appareil usagé. Pour cela, il est conseillé de vous rendre à cette adresse, de saisir le modèle ou l'IMEI du téléphone que vous souhaitez revendre et de vous laisser guider.

Officialisé par Nothing au cours de l'été 2022, le Phone 1 est considéré comme un smartphone de “moyenne gamme plus”. Le téléphone est équipé d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, une densité de 402 ppi et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le smartphone associé à l'offre Bouygues Telecom dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide à 33 W et du système Android 12 avec une surcouche Nothing OS.

La partie APN est assurée par la présence d'un double capteur principal de 50 + 50 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, on peut retrouver le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le GPS, le Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, l'USB-C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Afin d'en savoir plus, retrouvez notre article dédié au test du Nothing Phone (1).