Une souris ergonomique pour le gaming ? Razer l’a fait avec la Pro Click V2 Vertical Edition, mais ça vaut quoi ?

La nouvelle curiosité de Razer se nomme Pro Click V2 Vertical Edition. Il s’agit d’une souris ergonomique verticale axée sur la productivité, mais qui se veut aussi efficace en jeu. Un mariage curieux saupoudré d’IA. Ce cocktail est-il réussi ? Nous l’avons utilisé longuement pour vous donner un verdict.

Razer aime tenter des trucs parfois étranges. Ça ne fonctionne pas toujours, à l’image du siège Freyja, mais qu’importe, la marque innove. La dernière curiosité sortie des labos du constructeur ? La souris Pro Click V2 Vertical Edition.

Il s’agit d’une souris ergonomique verticale dédiée à la bureautique, mais qui veut aussi être efficace dans les sessions gaming. En plus de cette association curieuse, Razer y ajoute une pointe d’IA, avec un bouton dédié. Tout cela donne un produit qui sort des sentiers battus, mais est-il bon ?

Prix et disponibilité

La Pro Click V2 Vertical Edition est d’ores et déjà disponible sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires au prix de 130 euros. Un tarif cohérent pour ce que souhaite proposer la marque.

Razer Pro Click V2 Vertical Edition Format Vertical Main Droite uniquement Connectivité Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)

Bluetooth, jusqu'à 3 hôtes

Filaire via USB-C LEDS RBG 18 zones Capteur Optique DPI 600-30 000 Accélération max 40 G Boutons programmables 8 Switch

Mécanique Logiciel Synapse Poids 150 grammes Taille 111 x 88 x 79 mm Prix 129 euros

Design et technique

La Pro Click V2 Vertical Edition reprend donc le format classique de la souris verticale, avec une large base circulaire ainsi qu’une partie inclinée, là où trônent les switch mécaniques et la molette. L’autre versant est réalisé en caoutchouc cranté extrêmement agréable, avec un creux pour le pouce entouré de deux boutons supplémentaires facilement accessibles. Premier constat évident, ce produit est exclusivement réservé à un usage main droite, aucune version gaucher n’étant disponible.

Lorsque qu’on prend la souris en main, on est tout de suite impressionné par son ergonomie au top, que ce soit dans les sensations ou le confort. Le petit truc qui tue ? L’appendice à la base qui permet de poser son auriculaire. Aucun doute, Razer a fait de l’excellent travail en termes d’ergonomie.

On remarque un petit bouton intéressant sur le sommet de la Pro Click V2 Vertical Edition. Le presser permet de changer de DPI, classique. Cependant, on remarque que rester appuyé dessus permet de lancer une IA (Chat GPT ou Copilot). C’est en effet la première souris à intégrer directement l’IA dans son utilisation ! Une idée intéressante qui a malheureusement un petit défaut : elle lance une interface conçue par Razer, qui une fois utilisée, lance l’assistant demandé. Une lourdeur un peu étrange, il aurait été plus simple de lancer directement le logiciel dédié.

Bien évidemment, il est possible de personnaliser cet aspect dans le logiciel Synapse, en changeant le bouton IA ou en le supprimant, tout simplement. Synapse donne aussi la possibilité de régler le DPI, qui va de 600 à 30 000 au maximum, en ajustant le niveau de sensibilité prédéfini sur cinq paliers. Du grand classique, mais appréciable.

Razer oblige, nous avons évidemment du LED RGB avec cette bande qui entoure toute la base du produit. Une illumination qui a le mérite d’être discrète et entièrement personnalisable. Ceux qui souhaitent l’utiliser pour un usage professionnels peuvent ainsi opter pour un éclairage blanc sobre, tandis que les joueurs peuvent la transformer en vrai sapin de Noël avec 18 zones distinctes.

Enfin, notons que la souris est sans fil. En connexion 2.4 Ghz (via un dongle), nous avons mesuré une autonomie assez pauvre de trois à quatre jours selon l’utilisation (utilisation non stop du matin au soir). Un peu dommage. Cependant, le port USB Type-C est placé à l’avant et ne gêne donc pas l’utilisateur en recharge, surtout pour un usage bureautique classique.

Niveau ergonomie, Razer a fait de l’excellent travail. La Pro Click V2 Vertical Edition est tout simplement la meilleure souris ergonomique du marché, et de loin. Poids maîtrisé (150 grammes), partie technique solide, personnalisation bienvenue, inclusion maligne de l’IA et surtout confort optimal quelle que soit la taille de la main, elle ravira les adeptes de ce genre de curiosité. Cette souris a une particularité bien à elle : elle veut aussi convaincre sur la partie gaming.

Une souris verticale pour le gaming, hérésie ou vraie bonne idée ?

Utiliser une souris verticale pour le gaming, en voilà une drôle d’idée ! Pourtant c’est bien là la vraie proposition de la Pro Click V2 Vertical Edition : être certes principalement dédiée à la bureautique, mais aussi convaincre lors des sessions de jeu. Y arrive-t-elle ? Oui, jusqu’à un certain point.

Nous avons passé une semaine à jouer avec la souris et nous avons plutôt apprécié l’expérience, du moins sur des jeux solos comme Oblivion ou de stratégie tels Pax Augusta. Des titres où la dextérité n’est pas forcément le cœur du gameplay. Plus encore, elle suffit largement dans les MMO afin de faire ses quêtes journalières ou quelques donjons en dilettante.

En revanche, cela devient plus compliqué sur des jeux plus exigeants, comme les FPS compétitifs et nerveux, les raids dans les MMO ou encore les MOBA. La cause n’est pas à chercher bien loin : un tel format engendre une précision moindre qu’une souris classique. Plus encore, on regrette le placement de la molette, un poil trop basse et qu’il faut aller chercher. En revanche, les deux boutons supplémentaires, sous le pouce, sont un vrai délice.

Plus encore, cette architecture verticale n’est tout simplement pas pratique pour le jeu. Est-ce une fatalité ou un manque d’habitude ? En tout cas, après une semaine, nous n’étions toujours pas très à l’aise avec quand on lançait une partie.

Pourtant, nous n’allons pas revenir immédiatement sur une souris classique. La Pro Click V2 Vertical Edition s’avère en effet redoutable quand on passe la journée à bosser sur son PC. C’est tout simplement la plus confortable que nous n’ayons jamais testé. Le jeu ? Oui, ce n’est pas la meilleure, mais elle réussit tout de même à offrir une expérience acceptable, à défaut d’être optimale. Lancer une partie d’Oblivion entre deux sessions de travail est tout à fait faisable avec ce produit, pas besoin de changer de souris à la volée. Enfin, l’inclusion de l’IA est une bonne idée, même si, à l’utilisation, elle ne fait que remplacer le bouton Copilot de Windows.