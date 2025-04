Windows 11 déploie une énorme mise à jour qui met l’IA en avant. Tout le monde y a le droit, voici comment l’installer

Windows 11 accueille cette semaine une toute nouvelle mise à jour, Windows 11 24H2. Elle apporte beaucoup d’améliorations pour les PC certifiés Copilot+, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas. Voici comment l’installer dès maintenant.

Microsoft déploie actuellement sa toute nouvelle mise à jour d’ampleur pour Windows 11, la 24H2. Nommée KB5055627, elle apporte énormément de nouveautés et s’axe particulièrement sur les PC estampillés Copilot+. En effet, l’innovation la plus importante de cette MàJ, c’est l’inclusion de Recall pour les processeurs compatibles. Pour rappel, Recall est une fonctionnalité qui permet de scruter constamment votre écran pour faciliter la recherche intelligente. L’IA va ainsi chercher dans votre historique la réponse à la question que vous lui posez. Une feature qui a suscité beaucoup d’inquiétudes sur la protection de la vie privée et qui n’est pas disponible en Europe pour l’instant, mais qu’il est possible d’activer en changeant la région dans les paramètres.

Autres nouveautés axés sur l’IA : Click to do qui permet d’avoir des actions contextuelles. L’exemple donné par Microsoft est de cliquer sur une photo et un menu propose de supprimer l’arrière-plan sous Paint. Le moteur de recherche de Windows a aussi été amélioré avec l’IA.

Comment installer cette nouvelle mise à jour de Windows 11 ?

Les PC Copilots+ ne sont pas les seuls concernés. Ainsi, cette MàJ apporte des Widgets sur l’écran de verrouillage, une amélioration notable de la décompression ainsi que de la navigation dans l’explorateur de fichiers. De nouvelles options d’accessibilité ont aussi fait leur apparition concernant le narrateur.

Tous les utilisateurs de Windows 11 peuvent donc profiter de cette mise à jour. Microsoft la proposera automatiquement et il suffira de redémarrer sa machine pour l’installer. Pour les plus impatients, il suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrir les paramètres Windows 11

Dans le menu à gauche, sélectionner Windows Update

Cliquez sur Rechercher des Mises à Jour en haut à droite

La mise à jour pourra ensuite être téléchargée

Redémarrer le PC une fois le téléchargement terminé

Une fois cette procédure accomplie, vous pourrez profiter de la mise à jour Windows 11 24h2, que votre ordinateur soit compatible Copilot + ou non.