L'un des derniers smartphones de la marque Nothing est moins cher avant le Black Friday. En ce moment, le Phone (2a) Plus bénéficie d'une réduction non négligeable de 50 euros sur le site Amazon.

Pour ce nouveau deal lié aux avant-premières du Black Friday, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où le marchand propose le Phone (2a) Plus en promotion. Affiché au prix conseillé de 449 euros, le smartphone du constructeur britannique Nothing est au tarif réduit de 399 euros grâce à une remise immédiate de plus de 10 %.

Annoncé au cours de l'été 2024, le Phone (2a) Plus de Nothing est un smartphone qui possède un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1084 x 2412 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution à 394 ppi et une luminosité à 1300 nits. Alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 50 watts, le téléphone embarque un processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G Octo-Core cadencé à 3.0 GHz, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go et le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche Nothing OS.

De son côté, la partie APN est assurée par la présence d'un appareil photo principal de 50 + 50 MP et d'une caméra frontale de 50 MP. Quant à la connectivité, on retrouve le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, l'USB-C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran.