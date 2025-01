Profitez de la période des soldes d'hiver 2025 pour vous offrir un smartphone signé Nothing. Chez Bouygues Telecom, le Phone (2a) du constructeur britannique fait l'objet d'une belle offre promotionnelle.

Bouygues Telecom participe aussi aux soldes d'hiver 2025. Au cours de l'événement commercial en France, l'opérateur téléphonique effectue de belles offres sur une sélection de smartphones. Parmi la sélection, on peut trouver le Nothing Phone (2a) à un prix abordable.

Disponible en deux coloris au choix et sans forfait mobile, le smartphone 5G peut vous revenir à 201,30 euros si vous prenez le modèle incluant 128 Go d'espace de stockage. Concernant la version 256 Go, le téléphone est proposé 30 euros plus cher. Pour information, le tarif indiqué est obtenu grâce à une offre de remboursement de la part de Bouygues (voir conditions).

Lancé par Nothing il y a près d'un an, le Phone 2a est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une densité de 394 ppp. Le smartphone de la marque britannique est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM (ou de 12 Go suivant la version) et d'un processeur Mediatek Dimensity 7200 Pro. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche Nothing OS et est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45 watts.

Du côté de l'APN, les futurs acquéreurs du téléphone pourront profiter d'un double capteur principal de 50 + 50 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en finir, la connectivité de l'appareil se compose de la norme Wi-Fi 6, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS.