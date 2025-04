MacBook Air M4 : à peine sorti, il est déjà en promo sur Amazon !

Le MacBook Air M4 a été dévoilé il y a quelques semaines à peine. Pour une fois, Apple avait ravi ses fans en baissant le prix de la version de base de 100 euros par rapport à la génération précédente. Et bien Amazon enfonce le clou en baissant encore plus le prix de ce tout nouvel ultraportable.

Pendant de nombreuses années, les MacBook ont été jugés comme de très bons ordinateurs mais beaucoup trop chers en comparaison de PC avec des caractéristiques équivalentes. Mais depuis l’arrivée des puces Apple Silicon, la marque californienne propose des MacBook Air 13 pouces à des prix très attractifs tout en conservant sa qualité de fabrication, son ergonomie impeccable et ses performances de haut vol.

Jusqu’à présent, il était préférable d’acheter une version M1 ou M2 pour obtenir le meilleur rapport performances/prix. Mais l’arrivée de la puce M4 chamboule la donne puisque cette toute nouvelle version a vu son prix de base baisser de 100 euros. Mais ce n’est pas tout !

Sur Amazon, vous pouvez trouver les MacBook Air 13 pouces M4 en promotion. Si les versions Ciel et Lumière Stellaire bénéficient de 79 euros de réduction, c’est la version Minuit qui voit la chute de prix la plus conséquente. Normalement vendu pour 1199 euros, cette version passe sur Amazon à seulement 1082 euros, soit une baisse de prix de 117 euros. Quand on connait la qualité de ce tout nouvel ultraportable, c’est une excellente offre pour s’équiper à moindre coût.

Sorti en mars 2025, le MacBook Air 13 pouces M4 est déjà en promotion

La principale nouveauté de ce nouveau MacBook Air 13 pouces est bien sûr l’arrivée de la puce M4 avec son CPU 10 cœurs et son GPU 8 cœurs associée à une mémoire vive de 16 Go et un disque SSD de 256 Go. Avec cette nouvelle puce, Apple clame haut et fort que son MacBook Air dernière génération est jusqu’à 2 fois plus rapide que le modèle avec puce M1.

Par ailleurs, ce MacBook Air M4 est compatible avec toutes les fonctionnalités Apple Intelligence. Grâce à son Neural Engine de la puce M4 jusqu’à 3 fois plus rapide que celui de la puce M1, vos tâches d’IA complexes sont nettement accélérées. C’est très pratique en retouche photo et en montage vidéo notamment.

Comme souvent chez Apple, le MacBook Air M4 brille par son autonomie pouvant atteindre 18 heures d’utilisation. Au rayon des autres nouveautés, ce modèle profite d'une nouvelle webcam de 12 MP avec la fonctionnalité Cadre centré qui permet de vous garder au centre de vos visioconférences, même quand vous vous déplacez. L’audio est aussi grandement améliorée grâce à un système à trois microphones. Vous l’aurez compris, c’est un ordinateur parfaitement adapté pour un usage professionnel, en télétravail ou en déplacement.

Et si vous avez besoin d’étendre votre espace de travail pour gagner en productivité, vous serez ravi d’apprendre que ce nouveau modèle prend en charge jusqu’à deux moniteurs 6K en plus de l’écran Liquid Retina intégré de 13,6 pouces qui prend en charge pas moins d’un milliard de couleurs !

Enfin, on retrouve les éléments qui ont fait le succès des générations précédentes avec Touch ID, le Magic Keyboard rétroéclairé et la recharge MagSafe associée avec deux ports Thunderbolt et une prise casque 3,5 mm. La connectivité sans fil est assurée par du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.