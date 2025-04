L’ajout de cartes dans Google Wallet va bientôt battre des records de simplicité, comment ça marche

Google Wallet bénéficie prochainement d'une mise à jour qui devrait rendre l'ajout de cartes de paiement beaucoup plus simple que jusqu'alors. Le tout en s'appuyant sur les fonctionnalités sans contact des smartphones Android. On vous explique tout.

Alors disons-le très franchement : ajouter une carte de paiement à Google Wallet est déjà plutôt simple dans les dernière versions de l'application préinstallée sur les smartphones Android compatibles. Il suffit de cliquer sur +, d'entrer manuellement les infos de la carte, ou laisser l'application scanner les chiffres pour vous. Puis le reste se passe entre Google et l'émetteur de votre moyen de paiement.

Et pourtant, il est possible de faire encore plus simple. Et c'est justement ce que Google est en train d'implémenter. En effet, votre carte a une fonction sans contact qui lui permet déjà de communiquer directement ses données à une variété de terminaux. Ce qui rend déjà, depuis quelques temps, en théorie du moins, possible de simplifier l'opération en s'appuyant sur les fonctions sans contact.

Ajouter des cartes dans Google Wallet se résumera bientôt à l'approcher du dos du smartphone

Ainsi, il suffirait alors de présenter la carte au dos du smartphone pour que toute la magie s'opère. Et effectivement, dans la dernière version de l'APK de Google Wallet, nos confrères de Android Authority viennent de découvrir l'arrivée de cette modalité d'ajout des cartes, pour les cartes de débit comme pour les cartes de crédit. Trois mentions dans les lignes de code décrivent dans les grandes lignes le fonctionnement de cette nouveauté.

On peut en effet lire la mention “Tap to add card” autrement dit “approchez votre carte pour l'ajouter” en français. Accompagnée des messages “Hold your card close to the back of your device until it vibrates” (maintenez votre carte près du dos de votre appareil jusqu'à ce qu'il vibre), et “Tap card to phone” (touchez votre téléphone avec votre carte). Nos confrères pensent que la seule étape un peu manuelle qui survivra dans le nouveau système sera d'entrer les trois chiffres de sécurité CVV.

Toutes les cartes pourraient ne pas être compatibles avec ce mode d'ajout. Qui pourrait, sans que cela ne soit pour l'heure confirmé, reposer sur une modification du standard EMV utilisé pour le sans contact sur les cartes Visa, Mastercard et Europay. Pour l'heure, Google doit encore déployer cette nouveauté sur les smartphones compatibles. Ce qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, sans calendrier officiel de la part de la firme.