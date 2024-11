Le Nothing Phone 1 chute à 185 € seulement pour le Single’s Day

AliExpress organise son Black Friday en avance. Chaque année, durant le Single’s Day, le géant chinois casse le prix de nombreux produits high-tech. Vous cherchez un nouveau smartphone ? Le Nothing Phone (1) voit son prix chuter à 185 € seulement avec le code 11FR025. De quoi vous faire plaisir à petit prix à l’approche de Noël !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Single’s Day a débuté ce 11 novembre sur AliExpress. C’est le moment de faire le plein de bons plans avant le Black Friday. En plus des offres déjà en cours, le site de e-commerce a mis en place des codes pour vous permettre de vous équiper à prix réduit.

Ainsi, avec le code 11FR025, vous bénéficiez de 25 € de réduction dès 169 € d’achat. Affiché en promotion à 210,94 € seulement, le Nothing Phone (1) passe à 185,94€ ! C’est tout simplement le prix le plus bas jamais vu pour ce smartphone qui était sorti à 469,99€ dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Nothing Phone (1) : un smartphone qui se démarque par son look unique

Dès le premier coup d’oeil, on peut facilement comprendre ce qui a fait la renommée du Nothing Phone (1). Il ne ressemble à aucun autre smartphone. Il arbore ainsi un look unique avec son design transparent qui laisse apparaître certains composants. Par ailleurs, un système Glyphe composé de 900 MicroLEDS, appelé « Interface Glyphe », a été incrusté entre les composants pour un rendu encore plus marquant.

Outre son look unique, le Nothing Phone (1) est doté de caractéristiques avancées. C’est aujourd’hui encore un smartphone à l’excellent rapport qualité-prix .

Il est équipé d’un bel écran AMOLED de 6,55 pouces FHD+. Avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, vous pourrez apprécier vos contenus de manière fluide et profiter d’images contrastées et lumineuses.

Sous le capot, on retrouve une puce 5G Snapdragon 778G+ couplée à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. La batterie de 4500 mAh vous permettra de tenir la journée sans problème. Elle est compatible avec la recharge rapide 33 W qui permet une charge complète en 70 minutes.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste. Il embarque deux capteurs à l’arrière, à savoir un grand-angle de 50 MP et un ultra grand-angle lui aussi de 50 MP. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 16 MP.