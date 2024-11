CMF Phone 1 : Amazon baisse le prix du smartphone 5G avant le Black Friday

Le CMF Phone 1 est en vente flash chez Amazon. Avant l'édition 2024 du Black Friday, le smartphone compatible avec la 5G fait l'objet d'une belle baisse de prix sur le célèbre site e-commerce.

Amazon anticipe l'arrivée du Black Friday 2024 en proposant une jolie réduction sur l'achat du CMF Phone 1. Disponible en trois coloris au choix, le smartphone de Nothing est à 179,90 euros au lieu de 239 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 25 % de la part du site e-commerce (soit près de 60 euros de réduction). Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé au cours de l'été 2024, le CMF Phone 1 du constructeur Nothing est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, une densité de 395 ppp et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Considéré comme un téléphone d'entrée de gamme, celui-ci est également doté d'un processeur MediaTek Dimensity 7300, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33W et du système d'exploitation Nothings OS 2.6 basé sur Android 14.

La partie photo/vidéo du smartphone est constituée d'un double capteur principal de 50 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité du CMF Phone 1 se compose de la norme Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS et d'un port USB Type-C.