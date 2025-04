Les Google Pixel s’apprêtent à recevoir cette fonction bien pratique des smartphones Samsung

Les utilisateurs de Pixel pourraient bientôt profiter d'une amélioration réclamée depuis longtemps. Android 16 prépare discrètement une nouveauté déjà présente chez Samsung et OnePlus. Voici ce qui pourrait bientôt changer.

Depuis plusieurs années, de nombreux smartphones Android proposent des gestes pratiques pour contrôler l'écran. Sur les appareils Samsung ou OnePlus, il est par exemple possible de l'éteindre d’un simple double tapotement. Une fonction simple mais efficace, qui manque pourtant aux propriétaires de Pixel. Jusqu’à présent, seule l’activation par double tap était disponible par défaut. Cela obligeait les utilisateurs à chercher des solutions alternatives via des applications tierces ou des modules spécifiques.

Avec Android 16, Google semble enfin décidé à combler ce manque sur ses propres appareils. Selon un rapport d'Android Authority, la dernière version bêta du système cache une nouvelle fonction permettant d’éteindre l’écran par une double tap. Pour le moment, cette option n'est pas encore activée officiellement dans les paramètres, mais certains développeurs ont réussi à la forcer à l’aide d’outils spécifiques. Cette découverte montre que l'entreprise prépare activement une amélioration attendue depuis plusieurs années par les utilisateurs de Pixel.

Android 16 prépare l’extinction de l’écran par double tap sur Pixel

Il reste encore des incertitudes sur la manière exacte dont ce nouveau geste sera intégré. Il n’est pas clair si la double tap sera limitée aux zones vides de l'écran d'accueil, uniquement à l'écran de verrouillage, ou disponible partout. Sur les Galaxy de Samsung, par exemple, ce geste offre une grande souplesse, il fonctionne aussi bien sur l'écran verrouillé que sur l'écran d’accueil. Si Google suit ce modèle, cela rendrait l’utilisation du Pixel encore plus agréable, en particulier sur les modèles récents comme les Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Malheureusement, tout indique que cette fonction ne sera pas présente dès le lancement officiel d'Android 16 en juin. Selon les spécialistes, elle devrait être ajoutée lors de la première mise à jour trimestrielle prévue à l'automne. D’autres nouveautés devraient également arriver en même temps, notamment des améliorations de l’écran de verrouillage, de nouvelles fonctionnalités liées au contrôle parental via Family Link, et peut-être d'autres surprises destinées à rendre cette version de l’OS plus riche au fil des mois. Les utilisateurs de Pixel devront donc patienter encore un peu avant de profiter pleinement de toutes les nouveautés promises.