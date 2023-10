Le Nothing Phone (1) fait l'objet d'une belle offre à saisir sur les sites Amazon et Boulanger. En ce moment, les versions 128 Go et 256 Go du smartphone sont proposées à partir de 325 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE NOTHING PHONE (1) 128 GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE NOTHING PHONE (1) 256 GO

Si vous n'avez un budget ne dépassant pas les 350 euros pour l'achat du Nothing Phone (1), alors sachez que c'est le bon moment pour vous le procurer. En effet, Amazon propose la version 128 Go du Phone (1) au prix 325 euros au lieu de 369,99 euros ; ce qui fait une remise de 45 euros par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce.

Quant à la version 256 Go du Nothing Phone (1), elle est disponible au prix de 349 euros sur le site Boulanger. Pour information, la livraison du smartphone se fait gratuitement si l'achat est effectué sur Amazon ou chez Boulanger.

Considéré comme un smartphone de “moyenne gamme plus”, le Phone (1) de Nothing est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Le téléphone lié au bon plan Amazon/Boulanger embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide à 33 W et le système Android avec une surcouche Nothing OS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 50 + 50 MP et un capteur frontal de 16 MP. Besoin d'en savoir davantage ? Retrouvez notre article associé au test du Nothing Phone (1).