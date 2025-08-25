Nothing Headphone (1) : le casque haut de gamme passe à prix cassé sur Amazon et il n’a jamais été aussi peu cher, vite ! 

C’est l’un des casques audio les plus populaires en ce moment grâce à son design unique, ses performances premium et son rapport qualité-prix imbattable. Et en ce moment, il est encore moins cher sur Amazon, vite !

La marque anglaise Nothing est l’une des marques les plus innovantes sur le marché actuellement. Et pour se démarquer de la concurrence, elle continue de proposer des produits à prix agressif sans pour autant faire de sacrifices sur les caractéristiques. C’est le cas du casque audio Nothing Headphone (1) sorti il y a seulement quelques semaines.

Son prix de vente conseillé est déjà très attractif puisqu’il n’est habituellement affiché qu’à 299 €. Mais vous pouvez vous actuellement vous l’offrir à prix cassé sur Amazon.

Il y a quelques jours, il était en promotion à 249 € sur la version espagnole du célèbre site de e-commerce. Cette fois, c’est au tour d’Amazon.fr de le proposer à ce prix, avec la livraison offerte ! Et l’offre est valable sur les deux couleurs, soit Noir ou Blanc.

Quelles sont les caractéristiques du casque Nothing Headphone (1) ?

Le premier point fort de ce modèle est son design réussi et très original avec ses plastiques transparents et la forme rectangulaire de ses oreillettes. Et il n’est pas que beau, il est aussi très confortable et pratique avec des boutons bien pensés.

La qualité sonore est aussi au rendez-vous grâce notamment à un partenariat avec la marque KEF, réputée pour ses compétences dans le domaine. On profite donc d’un son équilibré et surtout très agréable. L’app de la marque permet en outre de paramétrer le son selon vos envies, ainsi que l’audio spatial et la réduction de bruit active.

La réduction de bruit active est aussi un gros point fort de ce modèle puisque c’est l’une des plus efficaces du secteur. La casque profite en outre d’une connexion Bluetooth 5.3 qui permet de se connecter à deux appareils en simultané. Et si besoin, vous avez aussi des connectiques USB-C et Jack. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, on profite d’environ 30 heures d’utilisation avec la RBA et 80 heures sans. Pour en savoir plus, voici notre test complet du Nothing Headphone (1).