Le casque Nothing Headphone (1) tombe à son prix le plus bas chez Amazon

Moins de deux mois après son arrivée sur le marché des casques sans fil, le Nothing Headphone (1) est en promotion chez Amazon. Le géant du commerce en ligne propose en effet une réduction de plus de 15 % sur l'achat du casque incluant 80 heures d'autonomie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La plateforme espagnole d'Amazon profite de l'arrivée de la rentrée 2025 pour baisser le prix du Nothing Headphone (1). Proposé dans un coloris noir, le casque sans fil du constructeur anglais est au tarif précis de 246,95 lorsque celui-ci est ajouté au panier.

Pour une livraison du produit en France, il faut savoir que des frais de port à hauteur de 6,38 euros sont appliqués. Au total, le casque de Nothing revient à 253,33 euros au lieu de 299 euros. Cela correspond à une économie de presque 50 euros.

Dévoilé par Nothing en juillet 2025, le Headphone (1) inclut surtout des haut-parleurs dynamiques de 40 mm et une réduction active du bruit jusqu’à 42 dB avec adaptation intelligente.

Le casque sans fil de la marque britannique compatible avec la norme Hi-Res Audio dispose aussi de six micros équipés de la technologie Clear Voice AI.

On peut également trouver le Bluetooth 5.3 avec double connexion automatique, un mode Transparence, plusieurs commandes gestuelles et un assistant vocal.

Au niveau de l'autonomie, le Nothing Headphone (1) bénéficie d'une durée d'utilisation de 35 heures avec l'annulation de bruit active (ANC) activée ou de 80 heures sans ANC grâce à une batterie intégrée de 1040 mAh.

Avec la charge rapide, il est possible d'avoir 5 heures de lecture en un temps de 5 minutes seulement. Enfin, l'appareil est résistant aux éclaboussures avec l'indice d'étanchéité IPX2. Pour plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du Nothing Headphone (1).