Quelques jours seulement après sa commercialisation, le Nothing Headphone (1) est déjà moins cher. Aujourd'hui, le tout nouveau casque sans fil incluant une grosse autonomie de 80 heures passe sous les 280 euros grâce à une offre venant de Rakuten.

En ce mercredi 23 juillet 2025 uniquement, Rakuten vous donne la possibilité de profiter d'une promotion sur le Nothing Headphone (1). Depuis la boutique française Boulanger, le dernier casque de la marque britannique proposé dans un coloris noir est à 279,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Les 20 euros de réduction sont obtenus en saisissant manuellement le code RAKUTEN20 au moment de l'étape de la commande. En plus de la réduction, les membres du ClubR Rakuten auront droit à 1 120 Rakuten Points, soit 11,20 euros de remise à valoir sur un prochain achat effectué sur le site marchand.

Les points forts du casque Nothing Headphone (1)

Présenté par Nothing au tout début du mois de juillet 2025, le Headphone (1) dispose de haut-parleurs dynamiques de 40 mm et d'une réduction active du bruit jusqu’à 42 dB avec adaptation intelligente.

Compatible avec la norme Hi-Res Audio, le casque sans fil du constructeur anglais embarque aussi six micros dotés de la technologie Clear Voice AI, le Bluetooth 5.3 avec double connexion automatique, un mode Transparence, diverses commandes gestuelles et un assistant vocal.

Résistant aux éclaboussures via l'indice d'étanchéité IPX2, le casque Nothing Headphone (1) bénéficie d'une autonomie de 35 heures avec l'annulation de bruit active (ANC) activée ou de 80 heures sans ANC grâce à sa batterie de 1040 mAh. Avec la charge rapide, vous pouvez obtenir 5 heures de lecture en un temps de 5 minutes seulement. Plus d'informations sur notre article dédié au test du Nothing Headphone (1).